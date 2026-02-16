Fallece un septuagenario al entrar en una vivienda en llamas en El Mirón (Ávila)

Publicado: lunes, 16 febrero 2026 18:15
   ÁVILA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 75 años ha fallecido después de entrar al interior de una vivienda que se encontraba en llamas y que estaba situada junto a la iglesia del municipio de El Mirón (Ávila).

   Los hechos, según informa el 1-1-2 a Europa Press, se han producido a las 13.43 horas, momento en el que la sala dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, por proximidad, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y unidad medicalizada de emergencias (UME).

   En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del varón del que aún no constan más datos.

