Fallece un varón de 65 años tras ser aplastado por un montacargas en unas obras en Burgos

BURGOS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha fallecido esta mañana tras resultar herido al ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas en Burgos capital. El suceso se ha producido a la altura del número 18 de la calle Igualdad.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso del incidente a las 09.15 horas. A raíz de la alerta, se ha avisado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Una vez en el lugar de los hechos, el personal sanitario ha verificado el fallecimiento del hombre. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar atención a los familiares de la víctima.