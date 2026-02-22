Fallece un varón de 70 años tras ser agredido por un familiar en Peleas de Abajo (Zamora)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZAMORA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 70 años ha fallecido este domingo, 22 de febrero, en Peleas de Abajo (Zamora) tras ser agredido con un arma blanca por un familiar, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.19 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el septuagenario, quien se encontraba inconsciente tras la agresión.

El 1-1-2 ha avisado de esta agresión a la Guardia Civil (COS) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario de guardia del centro de salud de Corrales del Vino.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del varón. La Guardia Civil instruye las diligencias para aclarar lo ocurrido.