Fallece un varón tras caerse de una escalera mientras trabajaba en un vivero en Villadangos (León)

Archivo - Entrada a urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León. - EUROPA PRESS - Archivo

IU lamenta la pérdida y ve "imprescindible" reforzar medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años ha fallecido tras haber sufrido la semana pasada, el día 6 de marzo, una caída de una escalera mientras trabajaba en un vivero en Villadangos del Páramo (León).

Los hechos ocurrieron a las 11.13 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para un varón que había caído de una escalera mientras podaba un seto en un vivero de la Avenida Principado de Asturias de Villadangos del Páramo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del Sacyl y el varón herido fue trasladado al Complejo Hospitalario de León, según fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Por su parte, IU ha emitido un comunicado en el que ha lamentado el suceso y ha señalado que el accidente laboral se produjo cuando el varón realizaba labores de mantenimiento. Al caer de la escalera en la que estaba subido se golpeó contra una piedra, lo que le ocasionó heridas "de extrema gravedad".

"Desde Izquierda Unida queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, compañeros y compañeras del trabajador fallecido. Este accidente nos recuerda que la seguridad laboral no puede ser una cuestión secundaria. Es imprescindible reforzar todas las medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales para evitar que tragedias como esta se repitan", ha declarado Rubén Estevez, coordinador local de Izquierda Unida.

La organización política ha hecho un llamamiento a las autoridades y empresas para que refuercen los protocolos de seguridad en el trabajo, incrementen la formación en prevención y garanticen entornos laborales seguros para todas las personas trabajadoras. "No podemos permitir que ganarse la vida se convierta en un riesgo mortal. La prevención y la concienciación deben ser prioritarias en todos los sectores", ha concluido.

Izquierda Unida ha reiterado su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales "seguras y dignas" y ha recordado que cada accidente mortal es "una tragedia que interpela a toda la sociedad".

"Ni una muerte más en el trabajo", ha sentenciado.