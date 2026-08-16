Fallece un varón tras desvanecerse cuando pescaba en Garcirrey (Salamanca)

Helicóptero de Protección Civil y Emergencias Sanitarias. - 112

SALAMANCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras desvanecerse cuando pescaba en un ensanche del río en Garcirrey (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.42 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que un varón que estaba pescando se había desvanecido y se encontraba inconsciente en un ensanche del río, en un lugar de difícil acceso.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima. Además, se ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl le ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia y ha movilizado un helicóptero medicalizado (HEMS), una unidad medicalizada de emergencias (UME) y al personal médico del punto de atención continuada (PAC) de la Fuente de San Esteban.

Desde el 1-1-2 también se ha trasladado el aviso del incidente a Guardia Civil COS de Salamanca y a los Bomberos de Diputación de Salamanca.

En el lugar han actuado conjuntamente el personal médico de Sacyl y la enfermera rescatadora del GRS. Finalmente, se ha confirmado el fallecimiento del varón.