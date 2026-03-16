Una fallecida tras caer en el hueco de una gloria en una casa en Villavicencio de los Caballeros

Archivo - Sucesos.- Una fallecida tras el vuelco de un monovolumen en una carretera forestal en Cantalejo (Segovia) - 112 - Archivo

VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer de unos 75 años ha perdido la vida este lunes, 16 de marzo, tras caer en el hueco de una gloria en una vivienda de la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 12.58 horas cuando se informó al Centro de Emergencias Castilla y León 112 del accidente sufrido por una mujer que había caído en el hueco de una gloria en una vivienda de Villavicencio.

La sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, además de al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de la mujer, por lo que se anuló la ambulancia y el helicóptero medicalizado.