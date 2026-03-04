La fallecida en Siete Iglesias (Valladolid) tenía unos 27 años y en el momento del colapso había cinco personas

Varios servicios de emergencia trabajan en el lugar del suceso, a 3 de marzo de 2026, en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid, Castilla y León (España). Al menos dos mujeres y un varón han quedado atrapadas entre los escombros tras el derrumbe de un ed - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Una de las rescatadas es la propietaria de la vivienda en la que residían trabajadores de una planta solar

SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS (VALLADOLID), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer fallecida en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid) tras el derrumbe de una vivienda tenía unos 27 años, era la encargada de una cuadrilla de trabajadores de una planta solar que residía en el inmueble y se encontraba en la casa junto a otras cuatro personas en el momento del colapso, aunque dos de ellas pudieron salir por su propio pie.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha concretado que en la casa se encontraban cinco personas, ha colapsado y al inicio dos han logrado salir por su propio pie mientras que tres han quedado atrapadas.

Canales ha explicado que se ha rescatado a los tres atrapados, una de ellas una mujer fallecida, otra con vida y un varón tras el trabajo de los Bomberos de la Diputación, la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia.

La fallecida tenía en torno a 27 años y la rescatada con vida tiene unos 79 y es la propietaria de la vivienda, que ha sido evacuada a un centro hospitalario al igual que el varón, que también tenía en torno a la treintena.

Jacinto Canales ha incidido en que los heridos son trabajadores de una planta solar y su edad está en el entorno de la treintena y se seguirá la evolución de las heridas, que son de distintos niveles de gravedad.

Además, el subdelegado del Gobierno ha aclarado que en el inmueble no se llevaba a cabo ninguna obra de reforma, sino que los trabajadores de la planta solar estaban alojados en la vivienda.