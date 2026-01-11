Un fallecido tras chocar un coche contra un árbol en Puebla de Lillo (León)

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

LEÓN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido tras sufrir una salida de vía con su turismo y chocar contra un árbol en el kilómetro 29 de la LE-331, en el municipio de Puebla de Lillo (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.00 horas de este domingo, 11 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de este accidente y se solicitaba asistencia para el conductor, que estaba inconsciente y atrapado dentro del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del parque de Cistierna de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.

En el lugar, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del conductor.