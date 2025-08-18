Un fallecido en el choque de dos turismos en la A-50 a la altura de Ávila

ÁVILA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido como consecuencia del choque de dos turismos producido en la A-50, a la altura de Ávila capital, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en torno a las 23.48 horas de la noche de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) de Sacyl, Policía Local de Ávila y Guardia Civil.

El choque ha tenido lugar en torno al kilómetro 1 de la A-50, en Ávila y el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón en el lugar del accidente.