Fallecido en una colisión entre un turismo y un camión en la N-122 en Sardón de Duero (Valladolid)

SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha fallecido tras colisionar el turismo que conducía con un camión en el kilómetro 332 de la N-122, a la altura del término municipal de Sardón de Duero (Valladolid), según han informado a Europa Press fuentes del Sevicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 2.05 horas de este lunes, momento en el que 1-1-2 ha recibido varias llamadas de alerta que informaban del accidente e indicaban que el conductor del turismo se encontraba atrapado e inconsciente en el interior del vehículo.

La sala del 1-1-2 ha dado aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Este último organismo ha movilizado un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar del choque, el personal sanitario de emergencias ha confirmado el fallecimiento del ocupante del turismo. Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar atención y apoyo psicológico a los familiares del fallecido.