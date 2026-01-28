Un fallecido al colisionar un camión y un turismo en la AP-1 en Ameyugo

Gráfico difundido por el 112 con datos del accidente mortal en la AP-1 en Ameyugo - @112CYL

AMEYUGO (BURGOS), 28 (EUROPA PRESS)

Un varón de unos 45 años ha perdido la vida como consecuencia de un accidente de circulación registrado a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, en la AP-1 a su paso por el término burgalés de Ameyugo donde han chocado un camión y un turismo.

Según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 05.29 horas en el kilómetro 63 de la AP-1 en Ameyugo sentido Burgos donde según los alertantes han colisionado un camión y un turismo cuyo conductor ha resultado herido.

Los alertantes han precisado que este hombre se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de unos 45 años.