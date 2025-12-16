Un fallecido y una mujer herida tras salirse de la vía un turismo en Becerril de Campos (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Un varón de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 72 años ha resultado herida tras salirse de la vía un turismo en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.08 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente en el kilómetro 13 de la carretera CL-615, donde se había salido de la vía un turismo y un varón y una mujer se encontraban atrapados dentro del turismo, el primero de ellos inconsciente.

Así, se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

En el lugar se ha confirmado el fallecimiento de un varón de 53 años y se ha atenido a una mujer de 72 años que ha resultado herida y a la que se ha evacuado en UVI móvil al hospital de Palencia.