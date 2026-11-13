Un fallecido en el vuelco de un camión, que se ha incendiado, en Cubillo del Campo (Burgos)

CUBILLO DEL CAMPO (BURGOS), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido este viernes como consecuencia del vuelco de un camión tipo tráiler, que posteriormente se ha incendiado, en un siniestro ocurrido en el kilómetro 467 de la carretera N-234, a la altura del término municipal de Cubillo del Campo (Burgos), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El accidente se ha producido unos minutos antes de las 14.38 horas, cuando el centro de emergencias 112 ha recibido llamadas por un accidente a la altura del término municipal de Cubillo del Campo (Burgos).

Los alertantes indicaron que un camión tipo tráiler había volcado y su ocupante estaba herido y atrapado. Además, indicaron que la parte trasera del camión había empezado a arder, y las llamas comenzaban a afectar a árboles cercanos.

El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Burgos, Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado, ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud.

El personal de Sacyl que ha acudido al lugar ha confirmado el fallecimiento del varón.