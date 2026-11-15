Falsa alarma en Ávila por la presencia de una mochila sospechosa en la vía pública

Patrulla de la Policía Nacional de Ávila. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Ávila ha intervenido, junto a los especialistas en desactivación de explosivos (Tedax), ante la presencia de una mochila sospechosa en la vía pública de la ciudad que ha resultado ser una falsa alarma.

Tras recibir el aviso de un ciudadano que alertaba a la Sala del 091 sobre la presencia de la mochila, se activó el correspondiente protocolo de seguridad, según ha trasladado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, los agentes establecieron un perímetro de seguridad en la zona para realizar las comprobaciones oportunas.

Finalmente, la intervención concluyó como una falsa alarma, tras comprobarse que la mochila se encontraba vacía, lo que descartó la existencia de cualquier amenaza real para la seguridad ciudadana.

Desde la Comisaría Provincial de Ávila han transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y han recordado que este tipo de actuaciones forman parte de los protocolos preventivos habituales del cuerpo.

Por ello, han apuntado que cuando los ciudadanos observen una zona acordonada o la presencia de vehículos policiales restringiendo el paso, no deben alarmarse, ya que estas medidas se adoptan de manera preventiva para garantizar la seguridad de las personas y facilitar el trabajo de las unidades especializadas.

Asimismo, la Policía Nacional ha recordado que, ante la presencia de mochilas, maletas u otros objetos que puedan resultar sospechosos, no deben manipularlos ni acercarse a ellos, sino que deben comunicarlo inmediatamente a los servicios de emergencia.