La falta de ofertas obliga al Ayuntamiento de Valladolid a iniciar de nuevo licitación de elementos para Las Catalinas

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha tenido que iniciar por segunda ocasión la contratación del suministro e instalación de elementos mueseográficos para el Centro de la Cultura del Vino, que se proyecta en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, debido a que en la primera licitación no se han presentado ofertas.

El Ayuntamiento ha dado luz verde en la Junta de Gobierno celebrada este lunes a la planificación, gestión, diseño, producción, instalación y puesta en marcha de todos los elementos museográficos del Monasterio de Santa Catalina de Siena para acoger el Centro de la Cultura del Vino.

El proyecto incluye experiencias inmersivas y multisensoriales, a través de tecnología interactiva y sensorial.

El objeto del contrato recoge la realización de la museografía de la primera fase del proyecto de rehabilitación parcial y adaptación al nuevo Centro del Vino de Valladolid, incluidas diferentes espacios expositivos y otros espacios anejos.

El contrato, que fue aprobado en octubre, ha resultado desierto tras la oportuna licitación por "falta de presentación de ofertas", por lo que se vuelve a licitar tras la aprobación en la Junta de Gobierno.

El plan se ejecutará sobre el proyecto de rehabilitación, que forma parte de otro contrato previo y cuya Fase 1 dio comienzo el pasado 18 de marzo. En concreto, la empresa adjudicataria del contrato se encargará de la revisión y aplicación del proyecto museográfico ejecutivo, incluyendo los aspectos de diseño industrial y gráfico, así como la adecuación in situ de medidas y soluciones expositivas.

En segundo lugar, se aborda el desarrollo de los contenidos definitivos, que comprenderá la redacción de textos y guiones finales, la adaptación de contenidos, traducciones y la revisión de estilo y de la ejecución del proyecto museográfico, con la producción, suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de los elementos expositivos, interpretativos y de equipamiento, así como de los recursos digitales y audiovisuales; incluyendo también la señalización direccional, informativa e interpretativa, conforme a lo previsto en el proyecto ejecutivo.

Fuentes municipales han recordado que la primera fase de rehabilitación del edificio comprende los espacios situados en paralelo a la calle Santo Domingo de Guzmán, e incluyen principalmente portería, iglesia y coro.

Este nuevo proyecto, perseguirá transformar estos espacios en un verdadero Centro de la Cultura del Vino, para dar lugar a "un espacio vivo donde celebrar y experimentar la cultura del vino en todas sus dimensiones".

El diseño de contenidos museológicos y proyecto museográfico ejecutivo presenta, han añadido las mismas fuentes, "una museografía avanzada y tecnológica, con recursos separados en distintas salas, ofreciendo una experiencia inmersiva y multisensorial que permitirá explorar la cultura del vino desde las distintas facetas históricas, culturales, espirituales y sensoriales, que convertirán un edificio histórico y emblemático como es Las Catalinas".

El recorrido museográfico se estructura en torno a 17 salas distribuidas en planta baja, entreplanta portería y planta primera.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 603.707,56 euros y se trata de una inversión financiada con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation EU de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concedida mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de fecha 21 de agosto de 2023.

Se incluye en el plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Valladolid Centro de la Cultura del Vino', incluido en el Plan Nacional Enogastronómico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2022-2025, encuadrada en la actuación 3 de 'Protección de los servicios ecosistémicos esenciales mediante la valorización de los productos enogastronómicos locales'; en la actuación 4 de 'Renovación de la eficiencia energética en el Centro de la Cultura del Vino'; la actuación 5 de 'Desarrollo contenidos audiovisuales y herramientas digitales' y, actuación 8 de 'Proyecto museológico/museográfico y equipamiento de degustación'.