Familiares de sanitarios fallecidos critican en las Cortes que el sistema ha sido incapaz de velar por sus vidas

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de profesionales sanitarios y sociosanitarios fallecios durante la pandemia, que han recibido en su nombre la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León, han criticado que todos ellos "han sido víctimas de un sistema que no ha sido capaz de velar por la vida de su principal activo, las personas que lo componen".

Así lo ha señalado en su discurso Ana Gutiérrez García, hija del doctor Fernando Gutiérrez, quien ha reclamado que se les reconozca la carrera profesional "que les pertenece por derecho desde 2011", además de pedir a la administración que "haga autocrítica y reconozca sus errores para evitar que estos se vuelvan a producir".

"La vida es de los vencedores lentos y, sin duda, los de esta pandemia son los trabajadores que han luchado y continúan haciéndolo tras casi dos años, a pesar del agotamiento, la desmotivación y las decisiones no siempre acertadas de los dirigentes", ha afirmado antes de incidir en que "nunca existirá grado de reconocimiento suficiente" para ellos aunque ha agradecido este acto de reconocimiento por parte de las Cortes para "evitar que caigan en el olvido".

Otra de las homenajeadas, Pilar Mateos Castaño, hija de Luis Fernando Mateos, ha recordado, por su parte, que todos profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario "se enfrentaron a una enfermedad totalmente desconocida sin otras herramientas que su vocación de servicio público". Una pandemia que, "con cada una de sus embestidas, y ya van cinco, ha confirmado que no existen héroes, sino trabajadores", quienes han llevado a cabo "el mayor acto de generosidad: perder la vida mientras se ayuda a conservar la de los demás".

Sin embargo, aunque ha reconocido que "la pandemia ha puesto en jaque todo el sistema y ha sacado a la luz lo mejor y lo peor", desde un punto de vista más optimista ha apuntado también que "supone una oportunidad de avance", pues los sanitarios han "aprendido a tomar perspectiva utilizando más y mejores herramientas".

Ambas han realizado estas declaraciones en el hemiciclo de las Cortes tras recibir, junto a otros cinco familiares de sanitarios y sociosanitarios fallecidos a causa de la pandemia, sendos reconocimientos en memoria de sus allegados fallecidos y lo han hecho ante el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, así como los miembros de la Mesa; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; consejeros, portavoces y procuradores, así como otros representantes políticos y civiles de la Comunidad.

No obstante, aunque este miércoles hayan recibido de forma presencial la Medalla de Oro un total de ocho familiares, el reconocimiento se hace extensivo a los 15 fallecidos --según cifras oficiales de la Consejería de Sanidad-- y sus familiares, si bien muchos de ellos no han podido estar presentes en el parlamento al esgrimir razones personales o laborales.

"EL HORROR DE NO PODER DECIR ADIÓS"

A todos ellos se ha referido en su discurso Luis Fuentes, quien ha elogiado "su entrega, su sacrificio y su dedicación", que permanecerá "en la memoria colectiva de una sociedad que estará siempre en deuda con ellos", pues fueron la "luz" de "los días más negros de la pandemia".

"En medio de tanta angustia e incertidumbre, ellos, los sanitarios y sociosanitarios, se hicieron hueco y por eso hoy les rendimos tributo", ha señalado el presidente de las Cortes, quien también ha reconocido "el dolor y el sufrimiento de las familias", que han tenido que superar "el horror de no poder decir adiós".

De igual modo, ha trasladado también un "mensaje claro de apoyo a las justas reivindicaciones de los familiares que perdieron lo que más querían: sus seres queridos, en acto de servicio".

"Por eso esta sociedad no puede olvidarlos. No puede dejar sin recompensa tanto sacrificio y no puede dejar sin reconocimiento público tanta dedicación", ha zanjado, antes de convidar a los invitados a depositar la medalla en el pilar central del hemiciclo, entre los que se encontraba, entre otras autoridades, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha trasladado su felicitación y recuerdo a "quienes perdieron su vida por salvar la de los demás".