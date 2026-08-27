Familias de CyL afrontan este curso un desembolso medio de entre 845 y 2.417 euros en la vuelta al cole, un 2,44% más

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Castilla y León afrontarán este curso un desembolso medio de entre 845 y 2.417 euros por la vuelta al colegio en la enseñanza obligatoria, en función de si optan por un centro público, concertado o privado, según el informe de previsión de gastos elaborado por la Unión de Consumidores de Castilla y León, que cifra en un 2,44 por ciento el incremento medio respecto al curso anterior.

El gasto medio alcanza los 2.417 euros en los colegios privados, incluidos la matrícula y la primera mensualidad, mientras que se sitúa en 1.526 euros en los concertados y en 845 euros en los públicos.

Respecto al curso anterior, el incremento es del 2,44 por ciento en los centros privados, del 3,2 por ciento en los concertados y del 1,8 por ciento en los públicos.

Entre las principales partidas, los libros de texto suponen una media de 340 euros, un 1,60 por ciento más que el curso anterior, a los que se suman entre 120 y 170 euros de material escolar.

El uniforme, cuando es obligatorio, alcanza los 357 euros de media en los centros privados y los 336 euros en los concertados, mientras que el equipamiento deportivo supone otros 310, 300 y 210 euros, respectivamente.

El coste aumenta además cuando las familias recurren al comedor y al transporte escolar.

El informe estima un gasto de 230 euros por el comedor y 200 por el transporte en los centros privados; de 210 y 190 euros, respectivamente, en los concertados, y de 175 euros por el comedor en los públicos, donde el transporte puede estar cubierto en función de las condiciones establecidas por la Administración.

Ante estos gastos, la Unión de Consumidores recomienda comparar precios, reutilizar material de cursos anteriores y aprovechar las ayudas disponibles para libros, comedor y transporte.

Asimismo, recuerda que las marcas blancas pueden permitir un ahorro de hasta el 30 por ciento en el material escolar y aconseja no realizar todas las compras en un mismo establecimiento ni adquirir productos que no sean necesarios.