Fangoria y La Orquesta Mondragón, protagonistas del festival Música en la Montaña 2026 mañana en Riaño (León)

Archivo - Javier Gurruchaga (Orquesta Mondragón) durante un show en el Palacio de Vistalegre de Madrid en diciembre de 2025. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Riaño acogerá mañana la novena edición de Música en la Montaña con las actuaciones de Fangoria y La Orquesta Mondragón, además de diferentes actividades de educación ambiental que se han programado para el fin de semana del festival.

El evento tendrá lugar, como en ediciones anteriores, en la ronda de Santander de Riaño, donde se ubicará un amplio escenario para que todos los aficionados a la música puedan disfrutar, gratuitamente, del espectáculo.

Los primeros en subirse al escenario, a las 21.00 horas, serán los integrantes de La Orquesta Mondragón, agrupación encabezada por el showman Javier Gurruchaga. Tras su actuación, será el momento de la polifacética Alaska como alma mater de Fangoria.

Desde la organización, y para facilitar la llegada de aficionados, se habilitarán 1.175 plazas de aparcamiento en diferentes zonas de Riaño y estarán controladas y reguladas con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

La Orquesta Mondragón llega a Riaño para celebrar 50 años sobre los escenarios, un periodo en el que la agrupación ha construido una identidad única dentro del panorama musical español y se ha convertido en un "referente" del espectáculo en directo. Gurruchaga y su banda siempre han apostado por una música que mezcla el teatro, el cabaret y la fantasía y sus conciertos no sólo son sonoros, sino que se convierten en una experiencia escénica completa.

Durante la actuación se podrán escuchar temas como 'Viaje con nosotros', 'Caperucita feroz' o el mítico 'Corazón de neón' junto al embalse de Riaño.

"DOS ICONOS"

Por su parte, los espectáculos de Fangoria son una sucesión de temas que varias generaciones han escuchado, bailado y disfrutado: 'A quién le importa' o 'Ni tú ni nadie' son parte de la historia musical española. Hablar de Alaska (María Olvido Gara) y Nacho Canut es hacerlo de "dos iconos" de la música que han creado "himnos atemporales".

Se conocieron en el año 1977, cuando ella tenía 14 años y él, 19, en el comienzo de la denominada 'movida madrileña', cuando crearon la banda de punk rock Kaka de Luxe junto a Carlos García Berlanga, Fernando Márquez, Manolo Campoamor y Enrique Sierra.

Su trayectoria siguió con Alaska y los Pegamoides y Dinarama hasta que en 1989 fundaron Fangoria. A lo largo de estas décadas sus estilos han evolucionado, pero sin olvidar nunca su esencia, lo que ellos denominan eurodance.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Paralelamente, se desarrollarán en Riaño tres actividades de carácter educativo orientadas a todo tipo de público, que coinciden con la celebración de Música en la Montaña. Este viernes tendrá lugar el taller de estrellas y planetas 'Las estrellas desde la Montaña Leonesa' en la Casa del Parque 'Valdeburón', en Lario. Comenzará a las 21.00 horas y finalizará a media noche.

Por su parte, el paseo de interpretación de la naturaleza 'Por el bosque de Monte Ranedo', que discurrirá desde el aparcamiento de la Casa del Parque 'Valdeburón' a cargo del naturalista Ernesto Díaz, se desarrollará mañana a las a las 10.30 horas y finalizará a las 13.30 horas.

Esa misma jornada se podrá realizar el taller y paseo de interpretación de nubes 'Una mirada al cielo', desde el aparcamiento de la Senda de la Cueva de la Vieja del Monte, a cargo de Javier Orueta, experto en interpretación de nubes y fenómenos meteorológicos. Comenzará a las 11.00 horas y finalizará a las 13.30 horas.

Desde el año 2016 se celebra en Riaño Música en la Montaña, un festival que busca generar importantes beneficios económicos y promocionales a esta zona leonesa. La música y las actividades ambientales que se desarrollan han traído como consecuencia una mayor difusión y un mayor posicionamiento como destino turístico de calidad a la zona de Riaño.

MÁS DE 50.000 ASISTENTES

Desde la primera edición del festival más de 50.000 personas han acudido a este acontecimiento que ha buscado la presencia de espectáculos musicales, destacadas bandas nacionales y giras que sólo recalan en grandes recintos y que muy difícilmente se pueden ver fuera de los circuitos musicales.

Taburete, Loquillo, Ariel Rot, Café Quijano, Luz Casal, Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Los Zigarros, Los Secretos, Mikel Erentxun, Cooper o musicales como 'Music has no limits' han posicionado a Riaño como un escenario "de referencia" en el panorama nacional.