Fangoria y Los Toreros Muertos, artistas principales en la gala de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y el responsable de la Fundación Caja Rural, Narciso Prieto, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZAMORA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fangoria y Los Toreros Muertos serán los artistas principales en la fiesta que acompañará a la gala de los Premios de la Fundación Caja Rural, que se celebrarán en el recinto ferial de Ifeza el próximo 25 de septiembre.

Así lo han anunciado, en la rueda de prensa celebrada este lunes, el director general de la cooperativa de crédito, Cipriano García, y el responsable de la Fundación, Narciso Prieto, que han confirmado igualmente que la macrodiscoteca local Alefran pondrá el broche a la celebración.

En cuanto a los galardones concedidos este año, en la XXIX edición del evento organizado por Caja Rural, Las Edades del Hombre se han llevado el premio Zamora del Año como "uno de los proyectos culturales más importantes de España" y después de haber celebrado una nueva edición en la ciudad entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Caja Rural ha valorado la capacidad de la organización para "contribuir al desarrollo cultural, social y económico del territorio".

Por otro lado, Pilar Cisneros se ha hecho acreedora del premio Zamora Ilustre por su trayectoria como periodista a nivel nacional. La profesional, nacida en la localidad alistana de Mahide, acumula tres decenios de presencia ininterrumpida en los grandes medios, ahora en Cadena Cope.

También al más alto nivel compite María Prieto O'Mullony, la merecedora este año del Premio al Deporte por su bagaje como jugadora de balonmano internacional.

A partir de ahí, el Premio Social ha ido a parar a Sanagua Aspace Zamora, que lleva ya más de treinta años como "referente de atención integral, inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad". En septiembre, Caja Rural reconocerá esa labor, al igual que le otorgará el Premio Cultural al Traje Carbajalino, "una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de la provincia".

En lo referente al Premio a la Vida Empresarial, tres personas compartirán el galardón. Uno de ellos es Anselmo Montero Bragado, creador de la estación de servicio Camino de la Plata en Morales del Vino. Junto a él recibirán el premio Andrés Tamame y Juan Antonio Hernández, impulsores en los años 70 de Viajes Sanabria.