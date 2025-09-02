La farmacia más antigua de España en ejercicio ininterrumpido cumple 300 años y está en Burgos

Inauguración de la exposición 'Apotecarius. 300 años de farmacia. La botica Ximeno en Peñaranda de Duero' - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BURGOS

Ocho generaciones de farmacéuticos Jimeno han mantenido viva la farmacia en esta localidad

BURGOS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los farmacéuticos burgaleses han celebrado los 300 años de historia de la Botica Ximeno ubicada en la localidad de Peñaranda de Duero a través de la exposición 'Apotecarius' que tiene por objetivo destacar, divulgar y reconocer su historia.

La muestra se ha inaugurado este martes en la Sala Consulado del Mar de la Diputación de Burgos, en el Paseo del Espolón de la capital burgalesa, y ha contado con la asistencia de numerosas autoridades de distintos ámbitos.

La comisaria de la exposición, María del Mar Chicharro ha realizado una visita guiada por la misma, que cuenta con el hilo conductor de los 300 años de esta botica con el objetivo de dar a conocer los orígenes de la profesión y su trayectoria, destacar los primeros medicamentos y el desarrollo de las nuevas tecnologías generando medicamentos revolucionarios, el surgir de las primeras boticas con su jardín del boticario, hasta las oficinas de farmacia de nuestros días, etc., todo ello visto a lo largo de tres siglos, centrándonos en la farmacia que ininterrumpidamente ha estado activa durante todo este tiempo, la farmacia de Peñaranda de Duero.

En 1725 el Boticario Lucas Ximeno Briongos abre su botica en este municipio burgalés que hoy en día cuenta con 464 habitantes. Trescientos años después y habiendo ejercido ocho generaciones de farmacéuticos Jimeno, la farmacia sigue viva manteniendo la esencia de su año de fundación y adaptada a las últimas tecnologías, para seguir María José Jimeno ejerciendo en la misma.

Dado su valor histórico y etnográfico fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 6 de octubre de 1999. El Colegio de Farmacéuticos de Burgos se siente muy orgulloso de poder exponer un patrimonio farmacéutico singular y único del que disponemos en la provincia de Burgos.

En palabras del presidente del Colegio de Farmacéuticos, Rodrigo Moral, desde Lucas a María José, la botica ha mantenido los mismos estándares de calidad y eficacia, desde los principios de inspiración alquimista como la triaca, hasta los más innovadores fármacos con los análogos de la GLP-1.

"Es un orgullo tener este patrimonio farmacéutico en la provincia de Burgos, único en España, y por ello agradece a la saga de los farmacéuticos Jimeno su gran esfuerzo en su conservación y por sus 300 años de farmacia ejemplar", ha apuntado.

HECHOS HISTÓRICOS

Otro hecho histórico recuperado al preparar la exposición, ha destacado el presidente, es que es en Burgos, donde hace 800 años, aparece por primera vez en España la palabra boticario, (Apotecarius) y es en un documento del Rey Fernando III en 1217, dictada a favor del Concejo de la ciudad de Burgos.

En palabras de la portavoz de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra, "es un gran placer participar en esta exposición que nos muestra un patrimonio único con una historia única y que mejor lugar que en este edificio, el Consulado del Mar, también del s. XVIII".