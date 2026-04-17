La fase final de la adecuación a peatones y ciclistas de la VA-20 provocará cortes de tráfico del lunes 20 al 14 de mayo

La fase final de las obras provocarán cortes en la VA-20 durante dos meses a partir de este lunes - MINISTERIO

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encara la fase final de las obras de adecuación de la VA-20 de Valladolid para peatones y ciclistas en toda la vía, entre el enlace con la A-62 (norte) y el enlace con la VA-30 (sur), lo que provocará cortes de tráfico y desvíos entre el lunes, 20 de abril, y el 14 de mayo.

Esta actuación se puso parcialmente en servicio el pasado mes de enero tras la construcción de un carril bici bidireccional de 9,5 kilómetros de longitud y nuevas zonas verdes.

Una vez finalizada la fase de rehabilitación del firme de las glorietas existentes, se van a llevar a cabo los trabajos de extendido de aglomerado en la capa de rodadura y la instalación de señalización horizontal definitiva, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Por ello, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir del lunes 20 de abril a las 8.00 horas, se producirán afectaciones al tráfico desde la avenida de Burgos hasta el enlace con la VA-30/A-601.

En concreto, del 20 de abril al 3 de mayo afectarán a la calzada derecha, sentido Segovia, mientras que a partir del 4 de mayo estas actuaciones se llevarán a cabo en la calzada izquierda, en sentido Burgos.

AFECCIÓN AL TRÁFICO

Los trabajos obligarán a cerrar las calzadas por tramos, las glorietas permanecerán abiertas y el tráfico se desviará por las glorietas anterior y posterior al tramo en ejecución. Una vez completado el asfaltado, la señalización horizontal se llevará a cabo en horario nocturno con estrechamientos puntuales de las calzadas.

Todos los desvíos estarán debidamente señalizados, aunque se recomienda a los conductores evitar la VA-20 durante este periodo, especialmente en las horas punta de entrada y salida laboral.

Los cortes finalizarán previsiblemente el 14 de mayo y no afectarán a los itinerarios peatonales y ciclistas, han explicado el Ministerio de Transportes.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto total de 12,8 millones de euros (IVA incluido), están financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de los fondos europeos NextGenerationEU.