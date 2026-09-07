La 3ª fase del recinto ferial de la Diputación de Salamanca contará con una inversión de 10 millones de euros. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, en el último día de Salamaq, ha presentado la tercera fase del proyecto de mejora del Recinto Ferial que contempla una inversión prevista de entre 8,5 y 10 millones de euros, con el Pabellón Central como gran protagonista de las obras.

Iglesias, acompañado por la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, ha señalado que esta tercera fase supone "un gran paso para la transformación del Recinto Ferial" y que, en esta ocasión, "se puede hablar de actuaciones concretas, con cifras concretas". "La financiación es propia, pero estamos buscando otras vías que puedan ayudar en el desarrollo de las obras que son tan costosas", ha apuntado Sánchez.

La principal intervención será la del Pabellón Central, con una inversión aproximada de tres millones de euros, que permitirá renovar la cubierta, mejorar climatización y ventilación, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, incorporar placas solares y mejorar accesibilidad y seguridad.

Los pabellones circulares concentrarán otros dos millones de euros, un millón para cada uno de ellos, con la cubrición de sus patios interiores, mejoras de climatización e instalaciones y una actuación paisajística exterior con nuevas zonas de sombra, vegetación y áreas de descanso. Además, se destinarán 1,2 millones de euros a las naves de ganado, 422.895 euros a la Lonja, 1.430.000 euros a obras exteriores y 200.000 euros al Anillo de Exhibiciones.

El proyecto incorpora también nuevas actuaciones tecnológicas, con la ampliación de la fibra, redes wifi, puntos de streaming, sensorización, cámaras y pantallas. "Estamos hablando de obras concretas que van a cambiar de manera visible el Recinto Ferial y que permitirán disponer de unas instalaciones más modernas, accesibles, eficientes y preparadas para acoger más actividad durante todo el año", ha asegurado Javier Iglesias.

El presidente destaca la dificultad de lo que se está haciendo: "Siempre tenemos la presión de que esté terminado en agosto, tiene que ir por fases porque es un recinto que no podemos cerrar durante tres años, ya que hay que celebrar Salamaq cada mes de septiembre. El compromiso que tenemos con el recinto ferial, es el compromiso que tenemos con el sector primario", ha finalizado Javier Iglesias.