El February Challenge regresa a León y convoca a 2.600 deportistas de crossfit la próxima semana

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (centro), en la presentacióndel February Challenge acompañado por los organizadores del evento y representantes de entidades patrocinadoras. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El February Challenge regresará a León para celebrar su sexta edición entre los días 30 de enero y 1 de febrero, una cita que reunirá en la ciudad a 2.620 atletas procedentes de toda España y Portugal y a cerca de 7.000 personas en total, entre deportistas y público.

Con esta nueva edición del February Challenge la ciudad de León vuelve a situarse en el mapa deportivo nacional. Así lo ha manifestado este martes el concejal de Deportes, Vicente Canuria, en la presentación del evento, en la que ha estado acompañado por Borja Vilanova y Francisco Leal, en encargados de la organización del February Challenge, así como por representantes de las entidades patrocinadoras: Paula Cuervo, de Caja Rural y Daniel García, de Adarsa.

Vicente Canuria ha destacado que este evento contribuye a la promoción deportiva y turística de León, siendo una de las citas deportivas que más visitantes atrae a la ciudad. Según estimaciones de los organizadores, a los más de 2.600 atletas que participarán es esta convocatoria se sumarán más 4.000 personas que los acompañarán como público.

De esta forma, el February Challenge atraerá a la capital leonesa a cerca de 7.000 amantes del crossfit, el 90 por ciento de ellos de fuera de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La competición de crossfit repartirá 24.000 euros en premios en las categorías de equipos RX Intermedio, Escalado e Intro; en parejas H-H: RX, Intermedio, Escalado, Master e Intro, mientras que en parejas las modalidades serán H-M: Intermedio, Escalado, Master e Intro.

HORARIOS

Los horarios de competición serán de 16.00 a 22.00 horas el viernes día 30 de enero; de 8.00 a 22.00 horas el sábado día 31 y de 8.00 a 18.00 horas el domingo día 1 de febrero. Además, se instalarán 27 stands de las marcas más relevantes del sector de crossfit.

Las entradas para asistir al February Challenge se pueden adquirir en la web https://arena.wodbuster.com/entradas.aspx?id=2388 y en taquilla durante los días del evento.

Por otra parte, Francisco Leal ha adelantado en la presentación del February Challenge algunos datos sobre otra cita destacada para la ciudad de León, que reunirá a cerca 8.000 personas en torno a la danza urbana en una nueva edición del February Hip Hop, que en este caso se celebrará entre los días 13 y 15 de marzo, un evento en el que ya están inscritos 260 grupos.