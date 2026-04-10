La Federación de Rugby espera que las Series Mundiales de Seven dejen en Valladolid más de un millón de euros

Archivo - La selección española masculina de rugby seven en Singapur - ALEX HO/WORLD RUGBY - Archivo

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Rugby espera que las Series Mundiales de Seven (SVNS) tengan un impacto económico en Valladolid de más de un millón de euros durante la semana de celebración, entre los días 24 de mayo y 1 de junio.

Este evento deportivo, que se desarrollará del 29 al 31 de mayo en el estadio José Zorrilla y cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, reunirá en la ciudad a 24 selecciones internacionales (doce masculinas y otras tantas femeninas).

Según han informado a Europa Press fuentes de la Federación, se movilizarán cerca de 500 personas entre jugadores y staff, además de más de 200 profesionales de la organización, que ha reservado cerca de 900 plazas hoteleras en siete establecimientos de la ciudad, lo que anticipa una alta ocupación.

Además, ha incidido en que se espera una llegada "masiva" de aficionados de Europa y Latinoamérica y ha apuntado que, si se toma como referencia la última edición en Madrid, donde el 30 por ciento del público fue internacional, el impacto en la hostelería y el comercio local de Valladolid será superior al millón de euros.