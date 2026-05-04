La Federación vecinal de Valladolid reconocerá a mujeres "olvidadas" que fueron "motor" de sus reivindicaciones

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado de Valladolid celebrará un acto este miércoles, 6 de mayo, en el que otorgará un reconocimiento a las mujeres que en los años 70 y los primeros años de la etapa democrática fueron "el motor invisible" de las reivindicaciones de estas entidades.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Federación vecinal ha considerado que las mujeres "han sido las grandes olvidadas en la historia, también en la más reciente y próxima".

Por eso, consideran que "a pesar de que durante la década de los 70 y los primeros años de la democracia ellas fueron el motor invisible de las reivindicaciones que transformaron la ciudad", sus nombres "han sido omitidos en los relatos históricos oficiales del movimiento vecinal".

De hecho, recalcan que incluso no se las ha reconocido "como merecían" dentro del propio movimiento vecinal.

En el comunicado recuerdan que participaron entonces "en las exigencias de escuelas públicas, de centros de salud o de espacios verdes" y las consideran "determinantes en la mejora de las condiciones de vida del vecindario".

Por ello, la Federación Vecinal Antonio Machado "quiere poner nombre y rostro" a estas activistas que "lucharon por la libertad y la dignidad de sus barrios, en un contexto de represión y dificultades sociales". Algunas siguen vivas, otras ya fallecieron pero la federación recalca que su memoria "debe continuar con nosotras" y así se hará en el homenaje.

El acto, presentado por la periodista Beatriz Sanz Olandía, contará con la presencia de 30 de estas mujeres.

El pintor Manolo Sierra ha diseñado para ellas una lámina que recuerda expresamente esta lucha de las vecinas. Además, participará el músico Jaime Lafuente, quien abrirá y cerrará la jornada con su música.