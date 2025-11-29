Feijóo afirma que el PP es el partido "más decente" de España: "El que no esté de acuerdo que se vaya o le echaremos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del II Foro de las Grandes Ciudades del PP, en Fórum Evolución, a 29 de noviembre de 2025, en Burgos - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el partido que lidera es, hoy por hoy, el "más decente" de España, y el que "no esté de acuerdo que se vaya o se le echará del partido".

"Hemos servido a España y hemos cometido errores, sin duda, pero hemos pagado por ellos", ha expresado el líder 'popular' durante su intervención en un acto de partido celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha señalado que en esta nueva etapa bajo su liderazgo se ha "hecho cargo" de la responsabilidad que conlleva presidir este partido.

Feijóo ha contrapuesto su "responsabilidad" a la existencia de un Gobierno central "manchado por la corrupción" que se dedica a "robar a la gente". "No estamos aquí para prometer milagros, sino para construir realidades. Y es desde ahí, desde donde podemos proyectar la ambición que necesita este país", ha analizado.

Precisamente, ha asegurado que con este gobierno esto es "imposible", ya que "no puede ocuparse de los problemas de los españoles un Ejecutivo que ya es el principal problema de los ciudadanos", de manera que España "necesita un tiempo nuevo".

"Frente a su división, unidad. Frente a sus mentiras, verdad. Frente a su corrupción, regeneración. Frente a su desprecio, servicio. Frente a su soberbia, humildad. Frente a su desgobierno, propuestas. Y frente a su decadencia, esperanza", ha ahondado el líder 'popular'.

A este respecto, ha puesto en valor el proyecto que representa el modelo del PP porque se centra en la "política de verdad, la que está cerca, la que escucha y resuelve".

Por ello, se ha dirigido a los alcaldes que se han dado cita en este acto de partido, a los que ha instado a que "allí donde el gobierno no puede meter la mano, como son los ayuntamientos", trabajen por dar un servicio público con "decencia" en la gestión del dinero de la gente.

En relación con este punto, Núñez Feijóo ha asegurado que como España "merece algo mejor", los 'populares' se han reunido este sábado en Burgos para plantear sus propuestas, en tanto en cuanto lo que hace el Ejecutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez "rebasa cualquier límite político y moral".

Asimismo, ha señalado que el PP "promete la regeneración y el reformismo" en España, un punto en el que ha hecho referencia a las tres cuestiones que han pactado los alcaldes reunidos este sábado en materia de impuestos, seguridad y vivienda.