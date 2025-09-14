Feijóo anuncia la designación de la palentina Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural

PALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la designación de la diputada palentina Milagros Marcos como coordinadora 'popular' en materia de medio rural, despoblación y política forestal.

Marcos acompañará a Carmen Crespo como coordinadora de la Política Rural del PP, a Mercedes Morán (PAC y Alimentación) y a Rosa Quintana (Pesca) para trabajar con el sector en las diez áreas prioritarias.

Así lo ha trasladado este domingo el líder 'popuñar' en el marco de un acto en Membrilla (Ciudad Real), donde también ha anunciado la elaboración de un Libro Blanco por el futuro del medio rural de España, acordado con los principales representantes del sector, para que la política agraria se diseñe junto al quienes lo componen y no "desde los despachos de Bruselas o de la Castellana".