Mañueco destaca el "gran conocimiento y experiencia" de Milagros Marcos en el medio rural y le desea "muchos éxitos"

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la designación de la diputada palentina Milagros Marcos como coordinadora del PP en materia de medio rural, un sector fundamental en el que cuenta con "gran conocimiento y experiencia".

"Enhorabuena por tu nueva responsabilidad como coordinadora de Medio Rural, Despoblación y Política Forestal", ha expresado el líder 'popular' a través de un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

Un mensaje en el que también ha deseado "muchos éxitos" a la diputada palentina.