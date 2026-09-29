Femur entregará en Segovia sus Premios por la Igualdad a Isabel Gemio, el piloto Pedro Sánchez y otras cuatro figuras

La presidenta de Femur, Juana Borrego (centro), durante el anuncio de los Premios Femur. - FEMUR

SEGOVIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha dado a conocer los galardonados de la vigésima edición de sus Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre, que se entregarán en Segovia a Isabel Gemio, el piloto abulense Pedro Sánchez y otras cuatro figuras referentes de la igualdad en su trabajo cotidiano.

La gala de entrega de premios será en el Teatro Juan Bravo de Segovia el jueves 15 de octubre, fecha en la que la organización conmemorará el Día Internacional de la Mujer Rural.

Los premiados de este año son la periodista Isabel Gemio, el piloto de aviación Pedro Sánchez, la ganadera Marta García, el periodista Agustín Bravo, la bombera forestal Alba Pozo y el cantante y bailarín Jorge González.

El jurado nombrado por Femur les ha concedido los galardones por defender el papel de la mujer en el medio rural, ámbito del que proceden o al que están vinculados todos ellos.

El anuncio de los premiados lo ha hecho la presidenta de Femur, Juana Borrego, junto a la secretaria general, Elena García, quien ha expuesto los motivos de cada distinción.

Borrego ha explicado que los premios nacieron para "reconocer públicamente a personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la vida en los pueblos y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria".

Los galardones distinguen así a hombres y mujeres cuya trayectoria contribuye a visibilizar la aportación de las mujeres en áreas como la sociedad, la economía, la cultura, el deporte, la comunicación o el arte.

En este contexto, la periodista pacense Isabel Gemio ha sido reconocida por visibilizar la España rural y dar voz a los derechos de las mujeres a lo largo de una trayectoria en la que ha pasado por diferentes emisoras de radio y cadenas de televisión.

El abulense Pedro Sánchez, piloto de aviación, ha sido distinguido por transmitir a su hija Lucía el amor por una profesión tradicionalmente masculina. La Federación ha subrayado que ambos representan a dos generaciones de pilotos unidas por una misma vocación.

Por su parte, la bombera forestal abulense Alba Pozo, capataz de una brigada contra incendios, ha sido premiada por abrir camino a las mujeres en un oficio tradicionalmente masculino, y por su valentía al resultar herida tras quedar atrapada en el incendio de Burgohondo (Ávila) del pasado verano.

La ganadera cántabra Marta García, propietaria de la Ganadería Val del Mazo, ha sido reconocida por defender con valor y tesón la agricultura y la ganadería, y por ser referente de la mujer rural.

Igualmente, el cantante y bailarín madrileño Jorge González ha sido galardonado por romper barreras y perseguir sus sueños en su profesión.

El periodista Agustín Bravo ha sido distinguido por contribuir, desde el periodismo y el entretenimiento, a una sociedad más igualitaria. Conocido por sus trabajos en radio y televisión, ha realizado también labores como actor.

Femur ha premiado en ediciones anteriores a periodistas como Toñi Moreno, Inés Ballester o Sonsoles Ónega, a cantantes como Rozalén o Paloma San Basilio, a actores como Antonio Resines y a mujeres rurales como Mila Sánchez o Petra García. Entre los hombres galardonados figuran los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán, y de Mapfre, Antonio Huertas.