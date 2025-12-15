La Feria de la Agroaceleradora del Campus de Palencia presenta 15 startups y siete soluciones innovadoras

PALENCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agroaceleradora del Campus de La Yutera en Palencia ha celebrado la Feria de Empresas Agroalimentarias Aceleradoras de Castilla y León en la que ha presentado 15 startups y siete soluciones innovadoras.

El director general del ICE, Augusto Cobos Pérez, ha destacado el "compromiso" de la Junta con el fomento del emprendimiento y la innovación, y ha apuntado a la estrategia regional de emprendimiento e innovación hasta 2027, conocida como 'Castilla y León Comunidad de Emprendedores'.

También ha recordado el objetivo de apoyar la creación de empresas con un alto componente innovador y tecnológico, especialmente aquellas vinculadas al sector agroalimentario, que representa un pilar económico fundamental en la región.

Finalmente, ha valorado los resultados de la iniciativa y ha adelantado la intención de renovar la colaboración con la Universidad de Valladolid para poner en marcha una segunda edición de la Agroaceleradora.

En esta primera edición, la Aceleradora ha impulsado el desarrollo de más de 15 startups que se han presentado en el Campus de La Yutera de la UVA en Palencia, para mostrar sus proyectos y avances en innovación para el sector, en un certamen al que también ha acudido la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

Entre ellas destacan propuestas tecnológicas como Vinok, que desarrolla etiquetas NFC para garantizar la autenticidad del vino, y Alsis IoT, especializada en software para optimizar procesos industriales.

También participan iniciativas orientadas a la valorización de subproductos, como Ingern y Merpacífico, así como proyectos vinculados a la mejora enológica, la digitalización de cultivos y la producción sostenible, como Madurenza, Trufas de Tozalmoro y Naturavena.

La diversidad de propuestas refleja la apuesta por la innovación en toda la cadena agroalimentaria: desde la fabricación de kombucha (Kampanera) y soluciones para riego inteligente (Agrodevices), hasta la aplicación de inteligencia artificial (Exobrain) y el desarrollo de nuevos productos derivados de trufas (RF Trufas).

Completan la lista empresas centradas en conservas hortícolas, moliendas naturales, germinados y aceites, como Maurí-Envasados, Kamarere y De Otro Costal, que ponen en valor la sostenibilidad y la diferenciación en el mercado.

SOLUCIONES DESARROLLADAS

En esta jornada, también se han dado a conocer las soluciones desarrolladas por siete startups que han dado respuesta a los retos planteados por otras tantas empresas tractoras del sector agroalimentario en dos convocatorias de innovación abierta.

Estos retos han dado lugar a nuevos procesos productivos y soluciones: valorización de subproductos; control de autenticidad en las botellas de vino; logística y mejora para el diseño de rutas en la recogida de materia prima láctea; gestión de rutas de transporte para productos de alimentación animal; secado y aprovechamiento de subproductos derivados de la vinificación; y la optimización logística o la tecnificación del cultivo de la trufa.