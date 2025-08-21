La Feria de Artesanía de Palencia reunirá a más de treinta talleres del 29 de agosto al 7 de septiembre

PALENCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital palentina se prepara para acoger una nueva edición de la Feria de Artesanía de Palencia, que este año alcanza su vigésimo sexta edición del 29 de agosto al 7 de septiembre, con un total de 34 expositores.

El Paseo del Salón de Isabel II se transformará así en un gran escaparate al aire libre con expositores de oficios artísticos y creativos procedentes de distintas provincias de Castilla y León y de otras comunidades vecinas, tal y como ha adelantado Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), organizadores de la actividad.

La feria ofrecerá a lo largo de diez días propuestas que van desde la joyería, la cerámica o el vidrio hasta la marroquinería, la cosmética natural, la ilustración o la decoración textil, todo ello con un denominador común, "piezas elaboradas de manera artesanal que reflejan la personalidad y el oficio de cada creador".

Entre los participantes se encuentran talleres palentinos como Las Hijas de Lola (bisutería), Victoria París (cerámica), Pomada Delapura (cosmética y cuidados), La Vaca Azul (marroquinería), Niquis del Páramo (diseño gráfico) o LamoonDa (puzzles de madera).

Junto a ellos compartirán espacio con profesionales de Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora, además de artesanos invitados de Asturias, Navarra, Aragón y Galicia.

La feria estará abierta entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas, con acceso libre.