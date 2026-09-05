La Feria de Día arranca como "gran reclamo" de las Fiestas de Valladolid

Inauguración de la Feria de Día de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Día de Valladolid ha comenzado de forma oficial este sábado, 5 de septiembre, como "gran reclamo" de las Fiestas y Feria de la Virgen de San Lorenzo, según ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Acompañado por el equipo de Gobierno; la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, y representantes de otras instituciones, Carnero ha inaugurado la Feria.

En esta presentación, ha agradecido el trabajo de los hosteleros, "tanto a los que permanecerán en las calles como en sus establecimientos", pues "prestan un servicio importante a la marca de Valladolid".

Asimismo, ha puesto en valor a las 82 casetas que se han repartido por ocho puntos de la ciudad y ha destacado la nueva zona que se ha incorporado en la calle Matías Sangrador, "que hace que se pueda disfrutar de lo mejor de la zona, que son los vinos y la gastronomía en miniatura".

En esta línea, Carnero ha aseverado que año a año la feria va "ganando" en lo que se refiere a la "homogeneidad", un aspecto que ha calificado de "reseñable" por sus casetas "icónicas" con "zona accesible para las personas con movilidad reducida", una mejora que se implementó en la anterior edición al igual que la estandarización de las casetas y la incorporación de la vajilla uniforme.

Además, el regidor ha recordado que esta 26 edición está marcada por el "cuidado del patrimonio" con la incorporación de la instalación de vallas que protegerán la arquitectura próxima a las casetas como en la zona de Portugalete, San Benito o la Universidad, así como por el incremento del precio de los pinchos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, ha achacado al incremento del coste de la "materia prima y los gastos generales" el aumento del precio del pincho -- 4 euros-- este año, en el que la cifra de casetas, 82, son cuatro menos que en el ejercicio anterior, si bien se han unido "18 nuevos hosteleros".

PREGÓN

Por otra parte, en relación con el pregón que dio ayer el grupo vallisoletano Siloé, el alcalde de la ciudad ha subrayado que supuso un arranque de fiestas "de una manera pletórica", acompañada por el buen tiempo y con las calles "a rebosar".

En esta línea, ha destacado que el pregón "habla por sí solo" por ser "magnífico" y el "más largo de la historia de las fiestas de Valladolid", ya que el grupo de música se mantuvo en la Plaza Mayor hasta "más allá de las tres de la mañana acompañando y disfrutando con los de El Lío".

"Lo que se expresó ayer en Valladolid fueron las ganas que tenemos todos los vallisoletanos de vivir intensamente estas fiestas y además hacerlo en buena camaradería, sin incidentes reseñables", ha manifestado Carnero, quien ha dado la "enhorabuena" a los ciudadanos por el ambiente de la primera jornada.

No obstante, el regidor ha hecho "una llamada de atención" a los más jóvenes que suelen acudir a la zona de Las Moreras, a los que ha recordado que "es muy importante que sus bolsas queden depositadas en los contenedores y no en el suelo, porque eso facilita y ayuda al servicio de limpieza a que pueda hacer un mejor y más rápido trabajo".

FUEGOS ARTIFICIALES

Por otro lado, el alcalde ha hecho referencia a la situación meteorológica marcada por el calor que atraviesan estas fiestas, que si bien "acompaña" a los vallisoletanos a disfrutarlas, también ha conllevado el decreto de alerta por parte de la Junta de Castilla y León que "llega hasta el domingo" y por el cual no se celebrarán los fuegos artificiales de esa jornada.

No obstante, ha animado a disfrutar del espectáculo de drones que contará con 400 aparatos, un 25 por ciento más que el año pasado.