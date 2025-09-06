La Feria de Día "más accesible del país" arranc en Valladolid con una apuesta por la sostenibilidad y el reto de la copa

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Día de Valladolid ha comenzado de forma oficial este sábado como la "más accesible de toda España", en un 25 aniversario que ha combinado la accesibilidad con nuevas medidas de sostenibilidad y la intención de implantar una copa uniforme en futuras ediciones, así como la posibilidad de recuperar espacios en los barrios de la capital.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, ha afirmado que, pese a que la feria comenzó ya el viernes por la noche, la apertura oficial ha servido para constatar que la Feria de Día es "uno de los principales atractivos de San Lorenzo".

Asimismo, Fernández ha destacado la respuesta del público a las mejoras implementadas, como la unificación de vasos, el trato en las casetas y la accesibilidad, y ha celebrado la recuperación de la zona de Santa Cruz, así como la intención de volver a instalarse en los barrios vallisoletanos en próximas ediciones.

Además, este año la Feria de Día cuenta con un total de 85 casetas, lo que supone 16 más que en la edición anterior. "Un éxito total" que, según Fernández, ha demostrado el "interés" de los hosteleros por participar en un evento considerado "referente gastronómico a nivel nacional e internacional".

Por su parte, el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero ha subrayado la colaboración entre el Consistorio y los hosteleros para lograr "una imagen uniforme" en los establecimientos, reflejada en el color representativo de la ciudad y el skyline de sus monumentos.

Además, Carnero ha añadido que, más allá de la uniformidad estética, se busca consolidar la feria como "símbolo de calidad" en una apuesta por vajilla reutilizable y la implantación de una copa "distintiva y reutilizable" que sea representativa para "una tierra de vinos" el próximo año.

Por otro lado, el portavoz de Aspaym en Castilla y León, Francisco José Sardón, ha remarcado que todas las casetas cuentan con una barra prioritaria para personas con movilidad reducida, lo que, sumado a la extensión de la accesibilidad por todo el recinto, convierte a esta edición en "la feria de día más accesible de toda España y de la historia de Valladolid".