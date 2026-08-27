La Feria de Día de Valladolid contará con 82 casetas distribuidas en ocho zonas y fijará el precio del pincho en cuatro

Archivo - Caseta de feria de la Cámara de Comercio - CÁMARA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Día de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, en su XXVII edición, se celebrará del viernes 4 al domingo 13 de septiembre y dispondrá de un total de 82 casetas distribuidas en ocho zonas de la ciudad, de las cuales 18 corresponden a nuevas propuestas respecto al año anterior.

La cita festiva ha mantenido el modelo de caseta oficial implantado el pasado año para ofrecer una imagen uniforme, al tiempo que ha incorporado mostradores adaptados para personas con movilidad reducida con el fin de mejorar la accesibilidad. Asimismo, los establecimientos participantes disponen de vajilla y cubertería uniformes y reutilizables para reducir el impacto medioambiental y fomentar unas fiestas más sostenibles.

Entre las novedades de la presente edición, la Feria de Día ha sumado una nueva zona en la calle Matías Sangrador mediante la habilitación de barras en las terrazas de los locales participantes, mientras que la Plaza de la Universidad, la plaza de Santa Ana, María de Molina y la calle Cadenas de San Gregorio cuentan con una caseta más.

Por su parte, la zona de la Plaza de Santa Cruz se mantiene, en la Acera de Recoletos se instalarán cuatro casetas menos y la calle Cardenal Cos no dispone este año de espacio festivo debido a las obras ejecutadas en la Catedral.

El horario de apertura de la Feria de Día ha quedado fijado desde el 4 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, hasta el 13 de septiembre, a las 00.30 horas. Por su parte, el coste del pincho acompañado de bebida se ha establecido en cuatro euros, lo que ha supuesto un incremento respecto a la edición anterior.

Asimismo, la iniciativa ha registrado la participación de 23 establecimientos de Tapeo Interior, cifra que ha mantenido la participación de la pasada edición, ofreciendo una tapa y bebida por cuatro euros bajo la misma identidad visual.

Finalmente, la programación incluye actuaciones musicales dentro del programa 'Música en la Calle', cuyas ubicaciones y listados completos han quedado disponibles en la página web oficial 'www.visitavalladolid.com' y sus redes sociales.