La Feria Dulcería 2026 reunirá a 24 reposteros este fin de semana en el Espacio La Granja de Valladolid

Los diputados Roberto Migallón y Mosés Santana junto al presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero, durante la presentación de Dlucería 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Dulcería 2026 reunirá a 24 reposteros de la provincia a lo largo de este fin de semana en el Espacio La Granja de Valladolid en lo que supondrá el principal "escaparate" de la repostería vallisoletana.

Así lo han señalado los diputados provinciales Roberto Migallón y Moisés Santana durante la presentación del certamen junto al presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero.

La Feria, que se celebrará del 29 al 31 de mayo, está organizada por la Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid, en colaboración con la Asociación de Confiteros de la provincia con el apoyo de ACOR.

Las actividades comenzarán el próximo 27 de mayo con la celebración del IV Concurso Dulcería 2026, que tendrá lugar en el Edificio Q-BO de Valladolid. El certamen premiará al 'Mejor Dulce Alimentos de Valladolid 2026", que "el buen hacer" de los profesionales del sector pastelero vallisoletano, ha señalado Moisés Santana.

El objetivo tanto del concurso como de la feria es fomentar la competitividad y la excelencia de las confiterías y obradores de Valladolid y provincia, impulsar el uso de productos de proximidad vinculados a la marca Alimentos de Valladolid y fortalecer la identidad gastronómica del territorio.

Además, esta iniciativa persigue reforzar el compromiso de la Diputación con la promoción del producto local, la defensa de la tradición gastronómica y el impulso económico del sector agroalimentario y de la confitería de la provincia.

Como antesala de la Feria, el día miércoles 27 se celebrará el Concurso Dulcería, algo que Mesonero ha aclarado que "más que una competición" representa el "talento, esfuerzo y mucha tradición" al tiempo que se potencia la innovación en un momento de "enorme creatividad" con propuestas realizadas con ingredientes vinculados a la marca Alimentos de Valladolid, los cuales se pretende "poner en valor".

Además de premiar la excelencia técnica y gastronómica, el certamen persigue fortalecer la identidad culinaria del territorio, promover el consumo de productos de proximidad y generar nuevas oportunidades de visibilidad y comercialización para las empresas participantes.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El presidente de los confiteros de Valladolid ha destacado la importancia de este tipo de acciones para dinamizar el comercio local y preservar la tradición pastelera pero también favorecer el relevo generacional dentro de un sector que se pretende situar como referente nacional.

Finalmente, serán 20 las confiterías participantes en esta cuarta edición: Belaria, Clauval, Confitería Chus, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Vitín, Deliciass, Dulces Galicia, El Bombón, El Dulce Confitería-Pastelería, El Postre de Lisa, L'Atelier Sin Gluten, La Francesa, La Tahona de Chari, Pastelería Bravo, Pastelería Menta y Chocolate, Repostería Artesana La Casita, Repostería Artesana La Tía Melitona, Repostería La Giralda de Castilla, Xokoreto y Castilviejo.

Todas ellas competirán por elaborar el mejor dulce de Alimentos de Valladolid con la puesta en valor tanto la tradición repostera como las nuevas tendencias creativas y técnicas del sector.

La valoración de las elaboraciones se realizará mediante una cata a ciegas por parte de un jurado integrado por destacados profesionales del ámbito gastronómico, pastelero y agroalimentario. El mismo estará presidido por Noelia Tomoshige, una de las figuras emergentes más destacadas de la pastelería nacional.

Formada en Le Cordon Bleu, Tomoshige ha logrado reconocimiento gracias a la propuesta creativa de su obrador Monroebakes, donde fusiona influencias japonesas y españolas, siendo distinguida con el Premio Pastelero Revelación Madrid Fusión 2023 y el Premio Talento del Año de La Liste París 2024.

Junto a ella participarán Concepción López, profesional del sector desde 1980, propietaria de La Biótica y ganadora del Primer Premio Dulcería 2025; Miguel Ángel Benito, reconocido sumiller y consultor gastronómico con más de treinta años de experiencia; Javier Labarga, presidente del Centro Tecnológico de los Cereales de Castilla y León y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; y José Luis Domínguez, director general de ACOR y profesional con amplia trayectoria en el ámbito agroalimentario y empresarial.

El jurado tendrá en cuenta aspectos como el uso de productos amparados por la marca Alimentos de Valladolid, la originalidad y creatividad de la propuesta, el equilibrio y la armonía sensorial, la presentación y acabado final, así como la viabilidad comercial del producto.

Los premios establecidos para esta edición serán de 1.000 euros para el primer clasificado, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero.

FIN DE SEMANA DE DULCE

Por otro lado, ya el fin de semana, la IV Feria Dulcería contará con la participación de 24 productores asociados a la marca Alimentos de Valladolid: Mantecados Estilita, El Postre de Lisa, La Tahona de Chari, La Biótica, La Francesa, La Casita, La Tía Melitona, Idealfruits, L'Atelier Sin Gluten, Confitería El Bombón, Clauval, La Giralda de Castilla, Natursnacks, Pastelería El Dulce, Miel de Amable, Pistachos San Antonio, Miel Setenta y Nueve, Mielegante, Miel Sandonís, Apícola Oro del Duero, Teresa Mate, Wambanuts y Pecorea.

Durante tres jornadas, la feria será un punto de encuentro entre profesionales, productores y público general en una cita en la que se pretende favorecer la promoción de la calidad agroalimentaria vallisoletana, el intercambio profesional y la difusión de la cultura gastronómica vinculada al dulce.

La entrada será gratuita y el recinto abrirá sus puertas el viernes 29 de mayo de 17.00 a 21.00 horas, el sábado 30 en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo 31 de mayo de 11.00 a 15.00 horas.

La programación de Dulcería 2026 se completará con diferentes actividades y experiencias gastronómicas dirigidas al público asistente. El viernes 29 de mayo, a las 19.00 horas, se celebrará un showcooking de torrijas en el Edificio Q-BO con la participación de los tres primeros clasificados del reciente Concurso Nacional de Torrijas.

El sábado 30 de mayo, a las 13,00 horas, tendrá lugar un brunch musical dulce en el Edificio Q-BO, en el que los asistentes podrán degustar el mejor dulce Alimentos de Valladolid 2025, elaborado por La Biótica de Medina del Campo, así como una selección de pastas de té de Castilla y León y bombones de Pastelería Castilviejo de Medina de Rioseco.

El domingo 31 de mayo, también a las 13,00 horas, se celebrará un segundo brunch musical dulce donde se podrán degustar algunas de las mejores elaboraciones surgidas del Concurso Dulcería 2026 celebrado el 27 de mayo.