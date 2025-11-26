La feria infantil 'Muévete' de Zamora contará con un hinchable de 600 m2, una pista de hielo y un tobogan gigante

Presentación de la feria infantil Muévete de Zamora. - DIP PALENCIA

ZAMORA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá entre el 22 de diciembre y el 4 de enero la "actividad navideña más importante" de Castilla y León, la feria de ocio 'Muévete' destinada al público infantil, que vuelve con varias novedades como un tobogán de hielo natural de grandes dimensiones, una pista de hielo natural- con mayor capacidad, un super hinchable multiobstáculos de 600 metros cuadrados "único en España" y la posibilidad de reservar las entradas a través de una pasarela de pago que estará operativa a principios de diciembre.

Todo ello, sumado al programa habitual con talleres, hinchables, zona de videojuegos y otras atracciones, que convierten a esta feria "en el mayor espacio de ocio infantil de Castilla y León y uno de los mejores de España", como así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Javier Faundez,quien ha estado acompañado por el responsable de Ifeza, Emilio Fernández, y el director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

La Diputación de Zamora, en colaboración con los ayuntamientos, facilitará tanto entradas como transporte gratuito desde las diferentes comarcas de la provincia: Aliste, el 22 de diciembre; Sanabria, el 23; Benavente, el 26; Toro, el 27; Tierra de Campos, el 28; Guareña, el 29; Sayago, el 30; Valles, el 2; Alba, 3; y, de nuevo, Benavente, el 4, que al tener más población repite fechas.

Este servicio de autobús se suma al de lanzadera gratuita que, junto con Caja Rural de Zamora, habilitará entre la Plaza de la Marina e Ifeza cada 30 minutos.

"Entendemos que la Navidad es un momento vacacional, familiar, y qué mejor que poder montar un evento de este nivel destinado a las familias y a los niños, no sólo de la ciudad de Zamora, sino también de la provincia" ha afirmado Faúndez, quien ha apuntado qu e hay niños de la provincia que al llevarles a Ifeza, "viven momentos que, de otra manera, no los van a vivir porque no tienen esas posibilidades en sus respectivas localidades".

La feria presenta varios puntos fuertes como una pista de hielo con casi 600 metros cuadrados; un tobogán de hielo natural de ocho metros de altura, cinco metros de ancho y 30 metros de largo, con sus pertinentes medidas para garantizar el acceso y la seguridad; y un hinchable de 600 metros cuadrados.

Esto se suma al 'jumping', cuatro hinchables de grandes dimensiones en la nave grande, seis hinchables diversos en la nave de cristal, zona de videojuegos y 40 talleres diferentes a lo largo de los 10 días que dura la feria, es decir, cuatro talleres diferentes cada día para niños de entre 5 y 12 años. Además, talleres de cocina al estilo Masterchef.

El precio de las entradas varía en función de si se incluye la pista de hielo, en cuyo caso será de 5 euros en venta anticipada y 6 en taquilla, o sin pista, 3 euros anticipada y 4 en taquilla. Los acompañantes y los niños menores de 3 años tienen acceso gratuito.

Para evitar "tensiones" por la gran expectación y demanda que generó el año pasado la pista de hielo, la Diputación va a poner en marcha, a partir de la primera semana de diciembre, la venta anticipada de un 60 por ciento de las entradas a través de una pasarela de pago que habilitará en la web de Ifeza.