La Feria del Libro de Ávila llega este viernes a su ecuador con "protagonismo absoluto" de los autores abulenses - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Ávila ha llegado este viernes a su ecuador con un "protagonismo absoluto" de los autores abulenses ya que esta tarde ha estado dedicada a los escritores de la Asociación de Novelistas Abulenses 'La sombra del ciprés', quienes han presentado su último trabajo colaborativo, titulado 'Próxima estación: Ávila', obra que recoge textos de 28 autores que giran en torno al tren y el universo ferroviario.

La jornada también ha contado con la participación de cinco autores que han hecho llegar al público asistente a la carpa instalada en el Mercado Grande sus últimas obras.

Así, Fernando Salcedo ha presentado 'Yo quiero bailar como Helen Gracia' (Mundo Libre Libros), un relato ambientado en una escuela de baile que girar en torno a la sinceridad, mientras que Ana Pose se ha centrado en sus Miradas (Mundo Libre Libros), una colección de relatos que enfocan la atención del lector en la vida cotidiana y en todo aquello que la lleva a captar elementos y encuadres que pueden pasar desapercibidos para los paseantes, pero que con ella cobran protagonismo, bien a través del objetivo de su cámara bien con la palabra.

Patricia Vallejo ha llegado al público con 'Las canciones de mis amigos' (Ambulibro), un recorrido por la música y la amistad como ejes narrativos, y Edith Mendoza ha presentado 'De invisibles a invencibles: La mujer rompiendo silencios' (Edith Mendoza), en la que recorre la historia de la lucha femenina por la igualdad, la dignidad y la libertad, desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad.

Las presentaciones de esta tarde de autores abulenses también han contado con Julio Veredas, quien ha acercado al público 'Los comuneros según Francesillo' (Mundo Libre Libros), la historia de los Comuneros de Castilla que el mismo autor ha ilustrado y que relata este episodio histórico en boca de un bufón: Francés de Zúñiga, 'el Francesillo'.

La Feria del Libro de Ávila, que abrió sus puertas la tarde del miércoles y permanecerá con actividad hasta el domingo por la noche --el horario de las casetas es de 11.00 a 21.00 horas, de forma ininterrumpida--, cuenta a lo largo de toda la programación con una veintena de autores, entre los que también ha estado la abulense Noemí Valiente, que presentó la primera jornada 'La pandilla del ajedrez 2: robo en el taller' (Dr. Buk), o la también abulense Victoria Olaya, que mañana presentará su obra poética a partir de las 11.00 horas, mientras que, en la última jornada, igualmente en sesión matutina, se podrá conocer la obra poética de José María Garrido.