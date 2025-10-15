La Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos 2025 se celebrará este fin de semana en Mayorga (Valladolid)

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Mayorga y diputado provincial, David de la Viuda, y al presidente del Consejo Regulador de la IGP Lenteja Tierra de Campos, José Andrés García - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

La Lenteja de Oro 2025 reconocerá la excelencia y el compromiso con el sector agroalimentario de la comarca

La Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos 2025 se celebrará los días 18 y 19 de octubre en la localidad vallisoletana de Mayorga en una edición en la que consolida su papel como "gran cita gastronómica y cultural del otoño en la provincia".

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Mayorga y diputado provincial, David de la Viuda, y al presidente del Consejo Regulador de la IGP Lenteja Tierra de Campos, José Andrés García, han presentado esta feria que estará repartida en dos escenarios, el Museo del Pan y la Iglesia de Santa Marina.

Organizada por la institución provincial, Valladolid Avanza, el Ayuntamiento de Mayorga y la IGP Lenteja de Tierra de Campos, cuenta con la colaboración de las diputaciones de León, Palencia y Zamora, además de la marca de garantía Pan de Valladolid y Alimentos de Valladolid.

Durante la presentación se ha señalado que este fin de semana Mayorga se convertirá en el "epicentro" de la gastronomía regional con un programa que incluye catas, degustaciones, espectáculos de cocina, talleres, concursos y conciertos dirigidos a todos los públicos.

De esta forma, el Museo del Pan acogerá la Feria del Pan, con once expositores de panadería y repostería artesanal, mientras que la Iglesia de Santa Marina será sede de la Feria de la Lenteja, con 15 expositores que muestran la riqueza y versatilidad de este producto emblemático de Tierra de Campos.

Como novedad, la Plaza de España albergará el Autobús Foodtruck de Alimentos de Valladolid, un espacio dinámico en el que se ofrecerán degustaciones, catas y presentaciones de productos de la marca de calidad.

Durante el acto inaugural, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 11.30 horas en el Museo del Pan, se hará entrega de la distinción 'Lenteja de Oro 2025', en reconocimiento a la labor de apoyo y promoción de la legumbre de Tierra de Campos.

UNA FERIA PARA TODOS

La programación incluye actividades para toda la familia: talleres infantiles de panadería, concursos gastronómicos, actuaciones teatrales y conciertos de música folk y pop-rock. Entre las citas destacadas se encuentran el espectáculo de cocina de Alimentos de Valladolid, la cata de vinos ganadores del Concurso Vino del Museo 2025, o los conciertos de Guille Jové y el tributo El Viaje de Copperpot.

Por su parte, el domingo 19 de octubre la jornada culminará con degustaciones de sopas de ajo castellanas y el concierto de DyD, que pondrá el broche final a esta cita gastronómica. Para facilitar el acceso a la feria, la Diputación de Valladolid pone a disposición del público autobuses desde la Plaza de San Pablo.

El sábado 18 de octubre con salida a las 10.00 horas y regreso 14.30 horas, y una segunda salida a las 16.00 horas con regreso a las 21.00 horas.

Por su parte, el domingo 19 de octubre habrá una única salida a las 10.00 horas con regreso a las 14.30 horas. El precio del billete es de cinco euros para los socios de Amigos de la Provincia y de siete euros para el público general. Las reservas y la compra de billetes pueden realizarse en www.valladolidentradas.es o en el teléfono 983 427 174.