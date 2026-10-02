La Feria de Productos de León recupera su fecha histórica en el puente del Pilar y bate record con 108 expositores

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos, Roberto Aller, en la presentación de la XXXII Feria de Productos de León 'Los sabores de un reino'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Productos de León 'Los sabores de un reino' recupera su fecha histórica en su trigésimo segunda edición, que tendrá lugar durante el puente del Pilar --desde el 9 hasta el 12 de octubre-- en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León y batirá récord de participación con la presencia de 108 expositores.

Así lo ha señalado este viernes el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos, Roberto Aller, que ha presentado la actual edición de la Feria, a la que se ha referido como la "auténtica fiesta grande de la alimentación leonesa". Además, ha hecho hincapié en que el evento regresa este año "con toda la magnitud" que merecen los productores de la provincia.

Roberto Aller ha incidido en que la presente edición de la Feria bate "un récord absoluto" con 108 expositores, la mayor cifra de su historia. Además, congregará a todos los sectores de las comarcas leonesas, con 19 productores de mieles; 16 puestos de lácteos; 13 empresas de carnes, cecinas y embutidos; diez participantes de la industria vinícolas; 12 productores de licores y cervezas; doce 12 marcas dedicadas a las conservas vegetales y legumbres; seis espacios de quinta gama; tres expositores de pan y 17 productores de repostería.

En cuanto a las novedades de la presente edición, se celebrará el I Certamen Profesional de Quesos; tendrá lugar el Concurso a la Mejor Cerveza de la provincia y se apostará por la inclusión con actividades destinadas a niños con ceguera, entre ellas, el taller de cocina 'Sabores que se tocan'.

La inauguración oficial de la XXXII Feria de Productos de León tendrá lugar próximo día 9 de octubre a las 12.00 horas a cargo del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y se podrá visitar en horario de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas y de 17.00 a 21.30 horas por las tardes.

El programa, según ha explicado Roberto Aller, está pensado para todos los públicos y todos los días habrá diferentes actividades como sesiones de cocina en vivo, obradores de queso para niños, taller de recetas de Navidad o cata para elegir el mejor chorizo y el mejor dulce.

"EL LATIDO DE NUESTRA ECONOMÍA"

Asimismo, se celebrará un taller de cocina inclusiva, habrá una mesa redonda dedicada a los productos de León en femenino, el IX Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, una queimada popular o una mesa redonda sobre la evolución de los productos ecológicos, entre otros. De esta forma, la Feria no solo es una muestra de alimentos, sino que constituye la reivindicación del talento leonés. "Los productos de León son el latido de nuestra economía y este Puente del Pilar el Palacio de Congresos tiene que ser el corazón de toda la provincia, ha subrayado.

Tras dedicar unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de León por las facilidades aportadas para celebrar el evento en su tradicional fecha, Roberto Aller ha defendido la gestión de la Institución provincial en la promoción de productos, un área que ha dado pasos "gigantescos" para que la provincia ocupe "el lugar que le corresponde".

Finalmente, ha señalado que la Institución provincial ultima "el gran salto logístico" con el nuevo market online, que permitirá abaratar envíos y conseguir que las empresas más pequeñas situadas en el rincón más remoto de la provincia leonesa puedan competir "de tú a tú" en Internet.