La Feria de Relevo Generacional en Ávila evita el cierre o propicia la reapertura del 21,5% de los negocios

El presidente de la Diputación, Carlos García; y el vicepresidente primero, Jesús Martín, han presentado hoy la primera Feria de Relevo Generacional en el Medio Rural llega a Ávila para evitar el cierre de negocios

ÁVILA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Relevo Generacional en el Medio Rural de Ávila, una iniciativa impulsada por la Diputación para "dar continuidad a negocios viables", ha evitado el cierre o propiciado la reapertura "del 21,5 por ciento de los negocios".

Será este sábado, 20 de septiembre, en las instalaciones de Naturávila, en horario de 10 a 14.00 horas, y estará dirigida a todos aquellos interesados en conocer "de primera mano" la oferta de empresas disponibles en la provincia, así como las experiencias de quienes ya han retomado un negocio a través de este programa.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha recordado que la falta de relevo generacional "es el principal elemento de la despoblación de los pueblos" y ha subrayado que este programa se ha convertido "en una herramienta eficaz para revertir esa tendencia".

En esta primera feria se mostrarán ejemplos de negocios reabiertos en los últimos meses y se entregará un catálogo físico con empresas disponibles para alquiler, venta, traspaso o incluso cesión gratuita.

Además, se ofrecerán sesiones informativas sobre las diferentes ayudas públicas a las que pueden acogerse los nuevos emprendedores, con la presencia de técnicos de la Diputación, grupos de acción local y representantes de otras administraciones.

Desde que el proyecto se puso en marcha en abril, un total de 68 establecimientos se han adherido a la iniciativa y 17 de ellos han reabierto sus puertas.

La mayoría han sido bares municipales, aunque también se han recuperado negocios de restauración, un taller, un centro equino y un centro canino, todos ellos considerados espacios de convivencia necesarios para la vida de los pueblos, según ha explicado el vicepresidente de la Diputación y responsable del Área de Desarrollo Rural, Jesús Martín.

El proyecto ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional, con difusión en varios medios nacionales y regionales, e incluso en cadenas extranjeras, ha señalado, y ha alcanzado más de 124.000 visualizaciones en redes sociales en el último mes.

Los responsables provinciales han destacado que, en apenas cinco meses, el programa ha conseguido "evitar el cierre o propiciar la reapertura del 21,5 por ciento de los negocios" que han formado parte de la cartera gestionada por la Diputación.

La mayoría de las iniciativas pertenecen al sector hostelero, aunque también se han ofertado panaderías, queserías, pescaderías, fábricas cárnicas, peluquerías, tiendas de moda, talleres de vehículos, explotaciones agrarias o cerrajerías.

Los negocios que se reabren, por ejemplo, "son empresas consolidadas, que en la mayoría de los casos cesaban su actividad únicamente por jubilación".

El programa de relevo generacional contempla dos ferias presenciales: la primera en Naturávila y la segunda, prevista para el 18 de octubre, en el Espacio Cultural de El Barco de Ávila. En ambas se darán a conocer también las convocatorias de ayudas de distintas instituciones, entre ellas la Junta.