La feria de repostería 'Dulce Tentación' regresa a las Cortes del 12 al 14 de diciembre con 20 conventos y monasterios

Presentación Dulce tentación - CORTES CYL

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, han presentado este martes en el Monasterio de Nuestra Señora de Belén, ubicado en Toral de los Guzmanes (León), una nueva edición de la feria de repostería de convento 'Dulce Tentación', que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en la sede del Parlamento autonómico.

Durante el acto, Pollán ha subrayado la relevancia de mantener vivas las tradiciones, "tanto las que llevan siglos celebrándose como las de creación reciente". En este sentido, contrapuso "los más de dos mil años de la Navidad" con la juventud de esta feria "nacida hace no muchos años en las Cortes de Castilla y León y que, tras un tiempo sin celebrarse, recuperamos la Navidad pasada con un enorme éxito de público".

El presidente ha destacado además el valor cultural y patrimonial de la repostería monacal como símbolo de identidad común: "Monjes y religiosas han elaborado durante siglos deliciosas recetas que, además de contribuir al sostenimiento de sus comunidades, han dado lugar a un patrimonio propio, los dulces de convento y monasterio".

De este modo, Pollán ha invitado a los asistentes a la feria a "ser generosos con sus compras", un punto en el que ha recordado que el importe íntegro de las ventas se destina a la conservación de los monasterios y conventos participantes. También ha animado a que esta iniciativa se mantenga en el tiempo: "Ocupe quien ocupe la presidencia de las Cortes en el futuro, igualmente le invito a convertir 'Dulce Tentación' en una tradición".

"La repostería monacal y de convento nos une a todos, castellanos y leoneses, y también al resto de españoles", ha relatado.

LA FERIA

La feria reunirá este año a 20 conventos y monasterios de las nueve provincias de Castilla y León, uno más que en la edición anterior, que ofrecerán una amplia variedad de dulces artesanos elaborados en sus comunidades.

La apertura al público será el viernes 12 de diciembre a las 18.00 horas, y a las 19.30 el coro 'Good News' amenizará la inauguración. El horario continuará el sábado 13 de 11.00 a 21.00 horas y el domingo 14 de 11.00 a 20.00 horas.

El programa artístico incluirá actuaciones en directo durante las tres jornadas: la Escuela de Música 'Hansel y Gretel' (sábado, 12.00), el Coro 'Voces Blancas' de Valladolid (sábado, 18.30) y el grupo Sambach (domingo, 12.00).

Por su parte, Juan Zapatero ha relacionado esta iniciativa con el proyecto 'Nostra et Mundi', promovido por la Fundación de Castilla y León, cuyo objetivo es la protección del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad. "Iniciativas como esta constituyen una importante ayuda para apoyar la conservación del patrimonio histórico y artístico que aún custodian los conventos y monasterios", ha subrayado.

Zapatero ha alertado, además, del riesgo que afronta este patrimonio, un punto en el que ha citado el reciente cierre del Convento de las Descalzas Reales de Valladolid, fundado en el siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural.

La relación completa de monasterios y conventos participantes incluye comunidades de las nueve provincias. Entre ellos figuran, entre otros, el Monasterio de la Ascensión del Señor (Iesu Communio, La Aguilera) en Burgos; el Convento de Santa María de Jesús (Clarisas, Ávila); el Monasterio de Santa Cruz (Benedictinas, Sahagún) y el de Nuestra Señora de Belén (Jerónimas, Toral de los Guzmanes) en León; o el Real Monasterio de Santa María (Cistercienses, Santa María de Huerta) en Soria.

También estarán presentes comunidades de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, como las clarisas de Carrión de los Condes, las benedictinas de Alba de Tormes, las concepcionistas de Valladolid o las dominicas de Toro.