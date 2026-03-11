La Feria de Valladolid acogerá en octubre el salón especializado en instalaciones deportivas Sporticities

Cartel de Sportcities Expo&Summit en la Feria de Valladolid. - SPORTCITIES

La Feria de Valladolid acogerá los días 21 y 22 de octubre la segunda edición del salón profesional especializado en infraestructuras, equipamiento, mantenimiento y servicios para instalaciones deportivas Sportcities Expo&Summit.

El proyecto, co-organizado por Feria Valencia, Feria de Valladolid y el operador ferial profesional SHOW2BE, apuesta por ser la respuesta que permita acelerar e impulsar el desarrollo, renovación y construcción de instalaciones deportivas, así como la vida activa en municipios y entornos naturales", han informado a Europa Press fuentes de la organización del evento.

La cita aspira a consolidarse, en esta segunda convocatoria, como el principal impulsor de un sector al que el Estado ya destina unos 280 millones de euros anuales, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2025 elaborado por el Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes, que recoge que, de las 43.829 empresas dedicadas a la actividad deportiva en España, el 80,2 por ciento llevan a cabo actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, las actividades de los clubes deportivos o de gimnasios.

El director de Sportcities, Raúl Calleja, ha señalado que, en un contexto en el que el deporte ya es "un motor relevante de empleo, economía y turismo", el salón quiere consolidarse como la plataforma que ayude a "transformar las instalaciones deportivas en verdaderos catalizadores del desarrollo de nuestras ciudades".

La iniciativa nace como una herramienta al servicio de administraciones públicas, gestores, operadores, arquitectos, tecnólogos y empresas que diseñan, construyen o gestionan espacios deportivos, cuyo objetivo es ofrecer un punto de encuentro profesional donde conocer soluciones innovadoras, compartir conocimiento y generar alianzas que impulsen la renovación de infraestructuras deportivas.

Por su parte, el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, se ha referido a la segunda edición de este salón como un proyecto "ilusionante por múltiples razones", entre las que ha destacado "el reto de consolidar y avanzar" en el "magnífico estreno" que tuvo en Feria Valencia el pasado otoño pero también por ofrecer a la industria del deporte, a las administraciones públicas, las entidades educativas y la ciudadanía un escenario en el que generar negocio, divulgación y conocimiento.

FERIA DE FEDERACIONES

Además, Alonso ha explicado que la segunda edición de Sportcities coincidirá con el estreno de Match Point, una feria que reunirá a federaciones deportivas y organizadores de torneos junto a municipios y provincias interesados en albergar esas competiciones.

El encuentro está concebido para convocar a diversos sectores expositivos como ifraestructuras y equipamiento para instalaciones deportivas; gestión, digitalización y operación de instalaciones y eventos deportivos; urbanismo activo, mobiliario para espacios públicos y deporte para todos; equipamiento y servicios para fitness, wellness y alto rendimiento; ciudades y territorios prosport; moda técnica profesional y equipamiento deportivo y medicina, salud deportiva, rehabilitación y recuperación.

En este contexto, el director general de la Feria de Valencia, Mariano Clemente, ha destacado que la primera edición celebrada en 2025 en el recinto valenciano supuso "el lanzamiento de una plataforma profesional que evidenció la existencia de una demanda estructural en torno a las infraestructuras deportivas, la gestión urbana activa y la innovación aplicada al deporte" y ha subrayado que este foro contribuye a avanzar hacia "ciudades más saludables, sostenibles, inclusivas y tecnológicamente avanzadas".

Asimismo, ha apuntado que la nueva convocatoria en Valladolid supondrá "un nuevo impulso en su posicionamiento dentro del calendario sectorial" y el refuerzo de su papel como "entorno de generación de conocimiento, oportunidades de negocio y colaboración institucional".

Sporticities 2026 estima contar con un centenar de marcas y empresas participantes, más de 2.500 asistentes profesionales y cinco foros especializados de contenido: 'FITNESS4cities', 'SportechLAB', 'Sportainment Venues', 'Sportfriendly Cities' y 'Hospitality & Sport Travel Forum'.

Entre las principales novedades de la edición de 2026 destaca la escalada deportiva como deporte invitado, una disciplina olímpica que no ha dejado de crecer a nivel global desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Fuentes del salón han asegurado que la elección no ha sido casual, teniendo en cuenta que se trata de una actividad especialmente alineada con los valores de sostenibilidad, inclusión y adaptabilidad urbana, con bajo impacto ambiental y un alto potencial turístico, educativo y social.

FÚTBOL 7

Asimismo, Sportcities 2026 acogerá también el 'F7 Summit Spain26', impulsado por Football 7 Worldwide (F7WW), un encuentro estratégico que aspira a consolidar la proyección internacional del proyecto FIFA Football 7.

Este foro reunirá a líderes institucionales, clubes, federaciones internacionales, inversores y referentes del ecosistema deportivo, con el objetivo de fortalecer las alianzas necesarias para impulsar el desarrollo global de esta disciplina y avanzar en la candidatura de España para acoger la Copa Mundial de Football 7 en 2029.

Otra de las grandes novedades de esta segunda edición será la celebración de un Congreso de Arquitectura Deportiva, concebido como un espacio de reflexión y debate sobre el papel de las infraestructuras deportivas en la transformación de las ciudades.

Arquitectos, urbanistas, ingenieros, desarrolladores y gestores públicos compartirán experiencias y proyectos que abordan el diseño de instalaciones deportivas desde una perspectiva innovadora, sostenible y orientada a la cohesión social y al desarrollo urbano.

Asimismo, el encuentro acogerá la primera edición de los Sportcities Global Awards 2026, unos premios que desean convertirse en el reconocimiento internacional de referencia en la intersección entre deporte, ciudad, innovación y desarrollo urbano.

La plataforma digital SC 365 será la otra gran novedad de SPOTCITIES 2026. Se trata de un entorno virtual de con acceso al cien por cien de los leads y contenido especializado que posibilita formar parte de una comunidad con la que interactuar, más allá del evento presencial.

A través de SC 365 tanto expositores como visitantes tienen acceso al todos los leads generados para conectar con profesionales del sector y crear nuevas oportunidades de negocio, así como al catálogo de empresas, la programación, las actividades del Summit y toda la información clave del evento.