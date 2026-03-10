La Feria de Valladolid facturó 6,1 millones en 2025, un 35% más, y su actividad tuvo un impacto de 200 millones

A la izquierda, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Carmanzana, y a su derecha el director de la Feria, Alberto Alonso. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid facturó 6,1 millones de euros en 2025, lo que supone un 35 por ciento más que en el anterior ejercicio, y su actividad tuvo un impacto económico de 200 millones de euros.

Así lo han explicado el director de la Feria, Alberto Alonso, y el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad, Víctor Caramanzana, en una rueda de prensa en la que han dado a conocer el avance de los resultados del pasado año, las obras intervenidas y los datos de un estudio realizado sobre la institución.

El director de la Feria de Valladolid ha asegurado que los datos de facturación marcan un "hito" y por primera vez en la historia de la institución se superan los 6 millones de facturación, algo que ha afirmado que es "realmente importante" para ellos y está "muy por encima" de los 2,7 millones de hace diez años, en 2015. Desde su llegada a la Dirección en 2018, cuando se facturaban casi 1,9 millones, se ha multiplicado "por más de 3 la facturación".

Por otro lado, Alberto Alonso ha dado a conocer los datos de impacto de la Feria que recoge un estudio de Oxford Economics, que realiza este análisis a nivel mundial en colaboración con la Unión de Ferias Internacionales de la que forma parte la de Valladolid.

El estudio se realiza a nivel global y después de cada país, pero a través de la Asociación de Ferias Españolas, en la que la vallisoletana ostenta la Vicepresidencia, se ha conseguido que Valladolid sea una de las diez ciudades analizadas en España.

Así, según los datos de este informe, el impacto directo --sólo teniendo en cuenta la actividad ferial-- sería de 100 millones de euros, pero el indirecto (que incluye a proveedores de servicios, azafatas, rotulistas, constructores de stands y toda esa industria ferial) se cifra en 200 millones de euros, analizando solamente 16 de las 21 ferias celebradas en el año 2024, ya que se han dejado fuera varias porque las organizan terceros o tienen otra tipología, por lo que podría ser mayor.

Alonso ha añadido que, tomando como referencia el dato del Ayuntamiento sobre el impacto de los congresos en la ciudad, con los 15.000 congresistas que han acudido a la Feria de Valladolid el impacto sería de 6,3 millones sólo en el apartado de congresos, lo que podría llegar a los 14 con un cálculo estimado de lo que suponen las otras actividades.

ACTIVIDAD

Durante el año pasado hubo 233 días de actividad y en los últimos cuatro años se han superado los 200, lo que el director de la Feria considera que da una "imagen clara" de estabilidad en la época post-COVID.

Respecto a la actividad por diferentes tipologías, ha bajado con respecto al año anterior debido que la celebración de los Goya impidió acoger eventos durante casi 70 días.

Durante 2025, la Feria acogió 21 certámenes más dos que se celebraron fuera de la ciudad como FINE y Sportcities, que se celebra este año por primera vez en Valladolid y es compartido con Valencia, y al que se sumará como nuevo evento el salón Macth Point, ambas relacionadas con el deporte, y la feria Vet.Gan de veterinaria para ganadería.

La superficie neta ocupada fue de 103.000 metros cuadrados, lo que supondría haber llenado siete veces la Feria, y se han registrado 219.000 visitas de personas y 1.685 de empresas.

En la vertiente congresual y otros eventos (festivales, conciertos y de otro tipo) se han celebrado 72 actividades con la asistencia de 116.810 personas.

Por otro lado, el director de la Feria ha aportado datos sobre el posicionamiento de la institución, según un estudio reciente de la consultora alemana JWC sobre el mercado ferial, que refleja que España es un referente en esta materia a nivel mundial.

Respecto a la posición de Feria de Valladolid en el mercado español, Alberto Alonso ha incidido que en el país hay 54 recintos feriales con una capacidad superior a 5.000 metros cuadrados bajo cubierta --el vallisoletano tiene 25.000-- y, entre éstas, ocupa la posición número 9.

Sin embargo, es la primera de las que no tiene un aeropuerto con vuelos regulares, por eso ha destacado la "lucha" de la Cámara de Comercio por dotar mayor tráfico al de Valladolid

822.000 EUROS EN MEJORAS

Por lo que se refiere a las obras, la Feria ha invertido 822.000 euros en mejoras en una intervención que, a diferencia de la realizada hace cuatro años, se ha llevado a cabo con recursos propios.

El mayor importe (542.000 euros) se corresponde con la inversión realizada en el Pabellón 3 para dotar al recinto de un espacio capaz de albergar congresos de hasta 1.200 personas --el auditorio tiene 612 plazas--.

Otra de las razones que han llevado a esta intervención es facilitar la celebración de pequeños eventos, ya que hay un gran número de ellos de en torno a 50 expositores, con una ocupación neta que no supera los 1.500 metros cuadrados, tamaño "ideal" para ferias a celebrar en ese Pabellón 3, ha explicado Alberto Alonso, quien ha añadido que se ha dotado una oficina propia para el organizador que celebre el evento y se ha perimetrado un área de servicios.

Además, se ha cubierto el estanque del patio central de la Feria, lo que permitirá acompañar a la celebración de los cócteles que puedan ofrecer los diferentes organizadores de congresos utilizando cualquiera de nuestros espacios, bien sean los auditorios, las salas o los propios pabellones, pero también ampliar el aforo para los conciertos que se celebran en la plaza para aumentar entre 1.500 y 2.000 personas más.

La tercera funcionalidad de esta actuación es dotar a la Feria de una también un espacio que va a ser ideal para eventos corporativos, es decir, presentaciones de cualquier tipo de producto o servicio en un espacio exterior.

A esta actuación se han dedicado 176.000 euros, a los que se suman 28.700 para mejoras en las salas de congresos, con cambios de pavimento y algunas de las paredes para dotarles de un aspecto "muchísimo más moderno y actual" lo que, junto con la remodelación de los baños de las salas (que junto con la escalera suponen casi 75.000 euros de inversión), permitirán también ser más "atractivos" para la celebración de pequeños congresos, jornadas o reuniones.

Las obras mayores, que contemplan la actuación en el Pabellón, en el estanque y en los baños suman sin IVA 793.000 euros, todo ello en una licitación en estos tres bloques, a lo que se suma la actuación como obras menores en las salas, lo que en total hacen 822.000 euros. Las obras del estanque están "a medio camino" y las de los baños todavía están en proyección.

PALACIO DE CONGRESOS

Ante la mejora de los números y con las intervenciones llevadas a cabo, actualmente el Consorcio Ferial de Castilla y León (que integran Ayuntamiento, Cámara y Diputación de Valladolid y la Junta) no tiene previsto actualmente enajenar ni vender ningún espacio de la Feria como tiempo atrás se llegó a plantear, ha explicado Víctor Caramanzana.

Sin embargo, sí se barajan obras que mejoren o que diversifiquen para que la Feria sea más atractiva, algo que Alberto Alonso ha señalado que su siguiente "punto en la lista" es lograr mejorar la fachada del recinto, que "no refleja la situación actual" ni las capacidades que tiene, lo que dependerá de las opciones que planteen los integrantes del consorcio.

Por otro lado, en cuanto a si ahora es necesario o no un palacio de congresos en Valladolid tras el crecimiento del espacio de la Feria, el presidente de la Cámara de Comercio considera que sigue siendo necesario porque se buscan los "grandes congresos" de más de 2.000 personas. En la misma línea se ha expresado Alonso, quien cree que sí se puede acceder técnicamente a este tipo de eventos de entre 2.000 y 3.000 personas.