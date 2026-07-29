Feria de Valladolid se transformará en una sociedad mercantil para mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento

Imagen de archivo del exterior de la Feria de Valladolid - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid se transformará en una sociedad mercantil con el objetivo de mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento a través de una forma jurídica que permitirá agilizar la gestión en los procesos de funcionamiento y adecuar los plazos a las demandas del negocio ferial.

"Este sector se caracteriza por su dinamismo, exigencias cambiantes y alta competitividad entre las distintas ferias a la hora de ofrecer sus espacios para realización de eventos ferias y congresos, de ahí la necesidad de que Feria de Valladolid pudiese operar en las mejores condiciones en un mercado en libre competencia", ha explicado Feria de Valladolid.

En concreto y según ha informado las mismas fuentes, la nueva sociedad podrá operar plenamente con la entrada del próximo año contable 2027, una vez concluidos todos los trámites necesarios para el cambio de forma jurídica.

Para ello, los órganos de gobierno de la Institución Ferial de Castilla y León, Comité Ejecutivo y Pleno, aprobaron el pasado jueves, 23 de julio, la transformación del Consorcio en sociedad mercantil, una forma jurídica que han adoptado ya otros recintos del país como la Feria Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla. En los próximos días se abrirá un proceso de exposición pública, con la publicación del acuerdo en los boletines oficiales de la provincia y de Castilla y León y en el portal de transparencia de Feria de Valladolid.

Feria de Valladolid ha reivindicado esta transformación como "un importante hito" en la historia de esta institución que acompaña a Valladolid desde el año 1965 y que en estos momentos está regida bajo el régimen jurídico de Consorcio Público en el que participan el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios.

Las mismas fuentes han recordado que el Consorcio está adscrito al Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, por ser la administración que ostenta la mayor participación. El actual Consorcio dará paso a una sociedad mercantil, de la que formarán parte los mismos integrantes.

"La transformación en sociedad mercantil demuestra el apoyo unánime de las tres Administraciones titulares y de la Cámara de Comercio a esta institución, y supone una apuesta clara por su futuro, su crecimiento e internacionalización", han añadido desde Feria de Valladolid.

Feria de Valladolid ha destacado además que la transformación en sociedad mercantil llega en un buen momento para la institución que, según loas cuentas de 2025, alcanzó una "facturación récord" de seis millones de euros.

Otro de los puntos tratados en Comité y Pleno fue el informe de gestión 2025 que incluye entre los principales hitos la organización por primera vez de un evento fuera de las fronteras, en este caso en Italia, donde exportó en octubre la feria de enoturismo FINE.

Las mismas fuentes han recordado que este año Feria de Valladolid apostará por "modelos feriales innovadores", como un salón para profesionales del material deportivo creado juntamente con Feria Valencia y el operador ferial Show2Be "y que supone un modelo organizativo que también es novedad en España".