Fermoselle (Zamora) mantiene su buena evolución pendiente de reactivaciones esta tarde por el viento

Jardín quemado por un incendio forestalen Mámoles. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Fermoselle (Zamora) mantiene su buena evolución y el dispositivo desplegado sobre él estará pendiente de las fuertes rachas de viento que se espera para esta tarde que podrían provocar alguna reactivación que, cada vez, son "menos frecuentes".

Según ha informado el jefe de jornada del Centro Provincial de Mando de Zamora, José Luis Gutiérrez, el perímetros sigue estable con especial atención a los puntos calientes a la altura de Mámoles y en Puente de San Lorenzo.

La condiciones meteorológicas para hoy mejoran de forma "muy ligera", con "dos o tres grados menos y un incremento de la humedad relativa". "Pero se esperan condiciones de fuerte viento, sobre todo durante la tarde, con lo cual deberemos extremar la vigilancia y los trabajos de remate en la zona de puntos calientes", ha añadido.

Esta noche se han mantenido los trabajos de repaso que han sido "efectivos" para confiar en que los puntos calientes "bajen definitivamente" en los próximos días. Por último, ha destacado la dificultad de realizar labores de extinción en la zona del cañón por la verticalidad de las paredes a las que se enfrenta el dispositivo.