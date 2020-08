Fernández compara la Junta con el Titanic y afea que los violinistas se saquen fotos mientras el barco se hunde

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha comparado este viernes a la Junta de Castilla y León como el Titanic y ha afeado en concreto que los violinistas de la orquesta se esté sacando fotos mientras el barco se hunde con "continuas dimisiones".

A esto ha añadido la "inadmisible atonía" y "falta de diligencia" de la Junta de Castilla y León en el cumplimiento de las medidas del Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad, un acuerdo "histórico" firmado el pasado mes de junio entre la mayoría de los partidos con representación parlamentaria "por lealtad" y para trasladar un mensaje de "seguridad" y de "certidumbre" que se ha incumplido "de forma flagrante" cuando contemplaba "asuntos fundamentales" como la vuelta al colegio o los rebrotes.

"Es un auténtico desastre", ha asegurado Pablo Fernández para quien la inacción y los incumplimientos de la Junta son una "demostración palmaria" de que no hay nadie al volante en un "Gobierno desnortado". "Es verdaderamente preocupante", ha continuado el secretario autonómico de Podemos que ha considerado "inconcebible" e "inaudito" que la Junta pida ahora lealtad para sacar adelante los nuevos presupuestos cuando ha demostrado que no tiene palabra y que no cumple lo que firma.

"No vamos a creer a ciegas, con nosotros que no cuenten", ha aseverado Pablo Fernández que ha reconocido que a una persona se la puede engañar una vez para asumir que si sucede dos veces igual ya es un problema de la persona engañada. "Por ahí no estamos dispuestos a pasar, es engañar a los ciudadanos de Castilla y León", ha sentenciado.

Por otro lado, ha considerado "absolutamente insuficientes" las medidas de la Junta para la vuelta al colegio y ha afeado la falta de un plan claro y certero que ahora se pretende parchear "deprisa y corriendo" tras haber permanecido dos meses "tumbados a la bartola" en otra muestra de "atonía y de falta de diligencia".

El portavoz del Grupo Mixto ha ironizado asimismo sobre que el primer pleno de las Cortes del nuevo periodo de sesiones vaya a arrancar con una comparecencia a petición propia del jefe del Ejecutivo autonómico para dar explicaciones sobre la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 31 de julio a la que, según ha afeado, acudió sin una postura de comunidad ni con una reunión previa con los grupos, como sí hacía su predecesor, Juan Vicente Herrera.

"No espero absolutamente nada más que escurrir el bulto para eludir temas que atañen y competen a la Junta", ha augurado Fernández a quien ha respondido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que ha recordado que Fernández Mañueco reivindicó en la Conferencia de Presidentes algunos de los puntos consensuados en el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad por lo que ha defendido que ese respaldo fue "de mayor calado que nunca".

A modo de ejemplo, ha citado el punto 77 del citado acuerdo de Comunidad para demandar al Gobierno de España que flexibilice el gasto de los ayuntamientos para que puedan disponer de su superávit en estos momentos de pandemia del coronavirus.