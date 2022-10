Fernández Mañueco apuesta por una política "calmada y sin estridencias" y asegura que no le va a distraer el ruido

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este martes a ejercer una política autonómica "calmada, sin estridencias y centrada en resolver los problemas de las personas". "El ruido no nos va a distraer", ha añadido Fernández Mañueco en su intervención este martes en la clausura del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Castilla y León en el que ha llamado a los 'populares' a "estar a la altura".

Fernández Mañueco ha recordado la victoria del PP en las elecciones autonómicas adelantadas del pasado mes de febrero para reivindicar la confianza mayoritaria de los electores en el proyecto de modernización, de futuro y de protección de las personas que presentó el Partido Popular.

Dicho esto, el presidente autonómico del PP ha recordado que en cada uno de los rincones de las nueve provincias de Castilla y León hay personas que se ponen la camiseta del PP a las que no se puede fallar y ha advertido asimismo de que el próximo mes de mayo los 'populares' se juegan "mucho", no sólo ganar en los municipios sino el respaldo para el proyecto de Castilla y León "y sobre todo, de cara a las elecciones generales, qué es lo que queremos para España", en lo que ha considerado "una triple responsabilidad local, autonómica y nacional".

"Tenemos que seguir siendo un partido fuerte y un partido de grandes mayorías", ha pedido el presidente autonómico a los suyos para recordar que el PP es un "partido útil" que está al servicio de las personas, como ha demostrado, ha explicado a modo de ejemplo, al "tomar las riendas de la situación" frente a los que se han quedado "de brazos

cruzados" --el Gobierno de Pedro Sánchez-- y bajar los impuestos, reforzar el apoyo a las familias, proteger a los mayores y apostar por los jóvenes y por el mundo rural.

"Los españoles eligen nuestra propuesta porque es seria, realista y eficaz ante la grave situación económica", ha aseverado para ironizar: "Los que nos criticaban, ahora que suenan campanas electorales, se tragan sus palabras y empiezan a copiarnos".

Fernández Mañueco ha asegurado por otro lado que se ha tomado la caída de la inversión en los presupuestos generales del Estado para 2023 como "un ataque directo" a las personas de Castilla y León y "a todos y cada uno de quienes nos sentimos parte de esta tierra" y ha advertido de que no lo va a permitir. "Vamos a dar la batalla en el Parlamento de España", ha anunciado el presidente para decir "alto y claro, basta ya".

"No vamos a aceptar esta situación porque las personas de Castilla y León no merecemos ni tantas mentiras, ni tantos desprecios, ni tantos olvidos como los que hace Pedro Sánchez", ha continuado el presidente autonómico del PP que ve "urgente" que los castellanos y leoneses cuenten con un Gobierno en España "que no consienta estos agravios y que se comprometa con los problemas nuestra tierra", una alternativa con "nombres y apellidos" que ha ejemplificado en Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP en Castilla y León ha insistido en la conveniencia de bajar impuestos porque crea empleo y protege a las familias y ha reivindicado la eliminación del "injusto" Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el impulso de una "revolución fiscal" contando con los impuestos más bajos de la historia de la Comunidad. "Algo que beneficia especialmente a las familias, al medio rural, y a las rentas medias y bajas", ha aseverado al respecto.