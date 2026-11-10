Fernández Mañueco cancela su asistencia al funeral por las víctimas de Urda para seguir la situación de lluvias de Ávila

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante una rueda de prensa, en las Cortes de Castilla y León, a 3 de junio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado su asistencia a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para seguir la situación derivada de las lluvias en la provincia de Ávila.

Fernández Mañueco ha decidido seguir de cerca la situación de la provincia abulense después de que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León haya enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert para notificar la evacuación de la localidad abulense de Piedralaves ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo, tras activarse el aviso rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a la presencia de lluvias extraordinarias.

En la alerta emitida se ha indicado a los vecinos del municipio que acudan al Pabellón Municipal y al Colegio San Juan de la Cruz, al tiempo que se ha instado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades.

El funeral por las víctimas del accidente de Urda, presidio por los Reyes, está programado para las 19.00 horas en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo.