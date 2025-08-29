Fernández Mañueco defiende un "buen operativo" contra incendios, el mayor que se ha tenido, mejorado y reforzado

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido un "buen operativo" de extinción de incendios, el mayor que ha tenido nunca la Comunidad, que se ha mejorado y reforzado en los últimos años.

Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el Pleno extraordinario en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión en la extinción de los incendios que se han producido este verano, ha puesto en valor el trabajo "de cuantos, desafiando el riesgo, el humo y las llamas, han participado en esa defensa de personas y poblaciones, a la par que en la extinción de incendios".

Porque, a pesar de las dificultades y de las circunstancias extraordinarias, considera que en Castilla y León se tiene un "buen operativo", algo en lo que considera que "no caben demagogias".

"Un operativo que es capaz de apagar casi 350 incendios en tres semanas, muchos de ellos simultáneos y de alto índice de gravedad, merece todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha añadido que es un operativo que "está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, del 1 de enero al 31 de diciembre".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que el operativo está integrado por 4.720 profesionales forestales, más del 70 por ciento de ellos personal público, y cuenta con 33 medios aéreos ubicados en Castilla y León, 210 cuadrillas helitransportadas, 391 autobombas y vehículos pick-up, 32 retenes de maquinaria y buldócer cortafuegos y 363 puestos y cámaras de vigilancia.

Todo ello supone más medios y recursos que en 2022 --cuando se produjeron los incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora-- porque, ha explicado, se ha trabajado durante los últimos años "en la mejora y el perfeccionamiento del operativo".

ACUERDOS DEL DIÁLOGO SOCIAL

Fernández Mañueco ha recordado que aquel año se suscribió un acuerdo en materia forestal en el seno del Diálogo Social "que ha supuesto una profunda transformación del sistema de prevención y extinción de incendios".

En esta línea, ha incidido en que en la actualidad se destinan 200 millones a políticas de prevención y extinción de incendios, casi 100 millones más que al inicio de la legislatura, con el mayor grueso, 126, para tareas de extinción.

"Hemos mejorado también las condiciones laborales del operativo, reduciendo la temporalidad, con personal laboral de la Junta que ahora trabaja todo el año y con cuadrillas contratadas que trabajan entre 9 y 12 meses al año", ha agregado el presidente de la Junta quien también ha asegurado que se han reforzado los centros de mando con personal especializado y con capacidad de respuesta las 24 horas del día y 365 días al año, con la cobertura de 28 nuevas plazas de operador y 40 técnicos.

Asimismo, ha apuntado que se han reforzado los medios materiales y tecnológicos, se han renovado autobombas, mejorado bases aéreas y las instalaciones para autobombas y su dotación, con la incorporación de nuevos vehículos o con la instalación de más cámaras de seguridad, entre otras actuaciones.

"Y seguiremos trabajando en el seno del Diálogo Social para continuar avanzando en más mejoras que nos permitan mayor eficacia en la lucha contra el fuego", se ha comprometido el presidente de la Junta, quien ha insistido en que es el mayor operativo que ha tenido nunca Castilla y León "y que se ha enfrentado a una situación inédita, jamás conocida".

Alfonso Fernández Mañueco ha vaticinado que en años venideros habrá que enfrentarse "a más situaciones extraordinarias" y por ello "la respuesta tendrá que ser extraordinaria y tendrá que ser una respuesta conjunta, de todas las administraciones".

TAREAS DE PREVENCIÓN

Además de mejorar el operativo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que se ha trabajado también los últimos años "de forma activa" en la prevención de incendios y se han triplicado "prácticamente" los recursos destinados anualmente a ello con respecto a 2022, con más de 74 millones de euros.

La finalidad, ha aclarado, es estar "mejor preparados" para los fuegos del verano, y ha incidido en que Castilla y León es la Comunidad que más invierte en trabajos preventivos y en más hectáreas.

Precisamente, ha recordado que uno de los objetivos de los acuerdos de Diálogo Social en materia de operativo de prevención y extinción fue la extensión de los tiempos de trabajo del personal para incrementar las labores silvícolas fuera de la época de riesgo alto.

Para ello, ha explicado que se ha invertido en prevención en montes de utilidad pública y también en más de la mitad de los montes de particulares, con líneas de ayudas a desbroces y trabajos preventivos de incendios de estos, pero también se han destinado diez millones de euros en 2024 para que la prevención llegue a las periferias de los pueblos.

Finalmente, ha destacado que las políticas de prevención sean "innovadoras y singulares", con una política de redes públicas de calor, que se alimentan de restos de biomasa extraídos de la limpieza de los montes, con un total de 188.000 toneladas en 2024.

Por otra parte, ha asegurado que van cumpliendo compromisos y este mismo año se ha actualizado el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal), se ha modificado la Ley de Montes y el decreto de aprovechamiento de montes de particulares para mejorar la prevención.

A todo esto, ha añadido la puesta en marcha de la plataforma Inforcyl para ofrecer información constante y en tiempo real sobre los incendios forestales o el desarrollo de un sistema informático para el cálculo del riesgo y análisis de incendios, lo que permite su monitoreo en tiempo real y su análisis posterior tras la extinción, además de una nueva plataforma de seguimiento satelital de incendios, implementada gracias al proyecto europeo RetechFOR, en colaboración con Canarias, que ofrece datos en tiempo real sobre perímetros, energía calorífica y evolución del fuego.

El presidente de la Junta también ha recordado que se ha implementado una Plataforma Autonómica Digital para ponerla a disposición de ayuntamientos y diputaciones provinciales y, con éstas últimas, se ha colaborado con cerca de 20 millones de euros en la creación de nuevos parques de bomberos comarcales en el medio rural y la ampliación y mejora de los existentes, con subvenciones para la mejora de su dotación.