Fernández (UP): "Ojalá los ciudadanos de CyL despierten, se levanten y dejen de votar corrupción el 15 de marzo"

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha confiado en que los ciudadanos de la Comundiad "despierten, se levanten y dejen de votar corrupción el 15 de marzo", fecha prevista para las elecciones autonómicas, un mensaje que ha lanzado en las Cortes al hilo del juicio de la 'Trama Eólica' que comenzó el pasado 15 de octubre.

Fernández, ataviado con una camiseta en la que se veía la imagen del secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, con la frase "la he liado parda", en referencia a sus declaraciones sobre la fecha de las próximas elecciones, ha recordado que la trama que ahora se juzga implica a altos cargos de la Junta en "un sistema de corrupción que exigía mordidas por valor de 75 millones de euros a cambio de adjudicaciones administrativas de proyectos eólicos".

"En total, hay 15 investigados por delitos gravísimos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales", ha resaltado el procurador de Unidas Podemos, quien ha tildado estos hechos de "entramado mafioso". "La corrupción provocó que numerosos empresarios dejaran de invertir en Castilla y León, ganándose la región el apodo de 'Sicilia y León' por las prácticas mafiosas", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ocupaba la secretaría autonómica del PP.

"No tengo miedo al ruido del poder, temo el silencio del pueblo, que la gente se entere, que la gente conozca la corrupción del Partido Popular y que la gente sepa que hubo golfos en su gobierno que se llevaban el dinero a manos llenas en lugar de destinarlo al servicio público", ha zanjado.

Tras estas acusaciones, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha aprovechado para criticar las políticas impulsadas por Podemos. "Unas veces atacan a los jueces. Hoy veo que usted la ha tomado contra los medios de comunicación, nosotros somos más de respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, en eso no coincidimos con ustedes", ha señalado.

Carriedo ha recordado en su intervención declaraciones de dirigentes de Podemos, como Pablo Iglesias, quien calificó los escraches como "jarabe democrático", o Irene Montero, que "cuestionó" la actuación y la legitimidad de sectores judiciales, para llegar a hablar de "golpismo" dentro de la judicatura.

En este punto del discurso Fernández ha intentado intervenir, ante lo que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, le ha recordado que ha sido decisión suya agotar su tiempo en una única intervención, un punto en el que Fernández Carriedo ha cogido el guante para trasladar al procurador de Unidas Podemos que "el problema no es que ha consumido el tiempo, es que su tiempo ha pasado".

"Contamos con una ventaja, la gente de Castilla y León es muy lista y sabe que al final ustedes, los de Podemos, dicen una cosa y hacen la contraria".